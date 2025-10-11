Ντόμινο λαθών οδήγησε στον θάνατο τον στρατιώτη Νίκο Γκάτση: Νοσοκόμα ρωτούσε ασθενείς αν ήξεραν να κάνουν ΚΑΡΠΑ

Μια ιατρική ομάδα που ήταν άφαντη. Μια βοηθός νοσηλεύτρια χωρίς γνώσεις, που ζητούσε βοήθεια από τους ασθενείς ακόμη και για ΚΑΡΠΑ. Δύο νοσηλευτές που έφυγαν από το 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης πριν τη λήξη του ωραρίου τους. Ενα τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης το οποίο «δεν λειτουργούσε». Ενα πρακτικό χειρουργείου που αλλοιώθηκε και ένα χειρουργείο που ελέγχεται αν έγινε ή αν αποτελεί απλά άλλοθι για αδιακαιολόγητες απουσίες. Και τελικά, ένας 27χρονος στρατιώτης, ο Νίκος Γκάτσης, νεκρός, μέσα σε λιγότερο από δύο ώρες από τη στιγμή που οδηγήθηκε από ένα δύσκολο χειρουργείο σε απλό θάλαμο.

Ηταν Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου του 2023 και το παιδί κατέληξε, πρακτικά αβοήθητο, πνιγμένο από το ίδιο του το αίμα.





Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τις τελευταίες στιγμές του στρατιώτη Νίκου Γκάτση έρχονται στο φως μέσα από τη δικογραφία για την υπόθεση του χαμού του. Ο νεαρός στρατιώτης υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για αφαίρεση θυρεοειδούς – η οικογένειά του, μάλιστα, κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης έμαθε ότι τελικά δεν ήταν καν καρκίνος. Η επέμβαση έπρεπε μεν να γίνει, αλλά δεν υπήρχε κακοήθεια. Όπως καταθέτουν μάλιστα ειδικοί, αν ο Νίκος Γκάτσης την κρίσιμη ώρα είχε υποβληθεί σε τραχειοστομία η ζωή του θα είχε σωθεί. Κανένας γιατρός όμως δεν βρέθηκε κοντά του την κρίσιμη ώρα, όπως προκύπτει από τις καταθέσεις και τους ισχυρισμούς όσων κλήθηκαν να καταθέσουν στη στρατιωτική δικαιοσύνη που διερευνά την υπόθεση. Σε αυτούς τους ισχυρισμούς απαντά και διατυπώνει, ταυτόχρονα, ερωτήματα το υπόμνημα του πατέρα του στρατιώτη, Αρη Γκάτση, προς την εισαγγελέα του Στρατοδικείου Θεσσαλονίκης. Στο ίδιο υπόμνημα, ο κ.Γκάτσης, με βάση τα δεδομένα που παραθέτει, ζητά την άσκηση ποινικής δίωξης για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος του παιδιού του, αφού οι πράξεις και οι συμπεριφορές τους ξεπερνούν την αμέλεια.



Όθων Παπαδόπουλος: Εγκληματικές οι παραλείψεις, το παιδί αφέθηκε να πεθάνει



Ο δικηγόρος του κ.Αρη Γκάτση, Όθων Παπαδόπουλος, εξηγεί μιλώντας στο protothema.gr το αίτημα της οικογένειας: «Από την εισαγγελική έρευνα που αφορά τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του Ν.Γκάτση, έχουμε βρεθεί μπροστά σε μία σειρά εκπλήξεων, σε μία σωρεία παράλληλων και ανεξάρτητων μεταξύ τους εγκληματικών παραλείψεων που μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος του άτυχου νέου οφειλόταν σε ενδεχόμενο δόλο των υπευθύνων - ιατρών και νοσηλευτών του Νοσοκομείου 424. Όπως προέκυψε, ουσιαστικά ο άτυχος νέος εγκαταλείφθηκε αβοήθητος σε ένα κρεβάτι του νοσοκομείου, όπου αφέθηκε να πεθάνει. Δεν πιστεύαμε στα μάτια μας όταν είδαμε πόσες εγκληματικές παραλείψεις σημειώθηκαν. Έχουμε ήδη δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και προχωρούμε την νόμιμη διαδικασία για την δικαίωση της μνήμης του ίδιου αλλά και της οικογένειάς του».





Η νοσηλεύτρια που ζητούσε βοήθεια από τους ασθενείς

Ενδεικτικό του γεγονότος ότι ο Νίκος Γκάτσης πέθανε πρακτικά αβοήθητος – την κλινική την κρίσιμη ώρα υπήρχε μόνο μια βοηθός νοσηλεύτρια χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις, απόφοιτη λυκείου και στη συνέχεια μία γιατρός που όμως, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν θέση να προσφέρει βοήθεια. Η βοηθός νοσηλεύτρια που κλήθηκε και έδωσε εξηγήσεις στην ανάκριση, παραδέχθηκε ότι δεν μπορούσε και δεν γνώριζε να προβεί στις αναγκαίες ιατρικές πράξεις. Όπως παραδέχεται, ειδοποιήθηκε στις 3 το μεσημέρι της μοιραίας Παρασκευής από τον ασθενή που νοσηλευόταν δίπλα στον Νίκο Γκάτση, ότι το παιδί δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Τηλεφώνησε στον εφημερεύοντα χειρουργό και δεν έλαβε απάντηση, τηλεφώνησε στην εφημερεύουσα αξιωματικό νοσηλεύτρια, πήγε στον θάλαμο και είδε ότι ο 27χρονος στρατιώτης δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Κάλεσε ξανά στη γραμμή 2555, της έκτακτης ανάγκης του νοσοκομείου και δεν έλαβε απάντηση. Κάλεσε ειδοποιώντας για ανακοπή και ουδείς αποκρίθηκε. Ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ και έβαλε τον διπλανό ασθενή να καλεί τις εσωτερικές γραμμές έκτακτης ανάγκης του νοσοκομείου, όσο εκείνη σε πλήρη πανικό, όπως περιγράφεται, προσπαθούσε κάτι να κάνει.



Λίγα λεπτά αργότερα, πολύ κρίσιμα ωστόσο για τον Νίκο Γκάτση αφού το αίμα του κατέκλυζε ήδη τους πνεύμονές του και πνιγόταν, έφτασε ο αξιωματικός ορόφου, που και εκείνος άρχισε να καλεί τις γραμμές έκτακτης ανάγκης, χωρίς να παίρνει απόκριση. Η βοηθός νοσηλεύτρια περιγράφεται από τους αυτόπτες μάρτυρες ότι επέδειξε μεν φιλότιμο, αλλά δεν είχε τις γνώσεις για να προσφέρει βοήθεια. Η ίδια, άλλωστε, φαίνεται να παραδέχεται ότι έφτασε να ζητά βοήθεια από τους άλλους ασθενείς, οι οποίοι βγήκαν στους διαδρόμους, πήγαν στους άλλους ορόφους του νοσοκομείου αναζητώντας κάποιον γιατρό της νευροχειρουργικής κλινικής «ουσιαστικά τρέχοντας αλαφιασμένοι δεξιά και αριστερά για να βρουν κάποιον», όπως περιγράφει ο πατέρας του στρατιώτη.



Η βοηθός νοσηλεύτρια, εν τέλει, άρχισε να φωνάζει βοήθεια με τις φωνές της να ακούγονται σε απόσταση μέσα στο νοσοκομείο, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει μια κατάσταση για την οποία δεν είχε καμία γνώση ή εξειδίκευση. Κι όμως, η συγκεκριμένη σύμφωνα με τα καταγγελόμενα από τον πατέρα του στρατιώτη που προκύπτουν από τις καταθέσεις και εξηγήσεις όσων εκλήθησαν στην ανάκριση, είχε δεχθεί να καλύψει δύο άλλους συναδέλφους της, προκειμένου εκείνοι να φύγουν νωρίτερα από τη βάρδιά τους εκείνη την Παρασκευή. Χαρακτηριστικά των όσων συνέβησαν τα κρίσιμα λεπτά και ενώ ο Νίκος Γκάτσης όδευε προς τον θάνατο, είναι όσα περιγράφει μάρτυρας, ο οποίος νοσηλευόταν σε διπλανό θάλαμο και κατέθεσε όσα είδε και άκουσε ότανδημοσιοποιήθηκε η υπόθεση από το Πρώτο ΘΕΜΑ. Ο μάρτυρας άκουσε τους ήχους του πνιγμού του παιδιού από τον διπλανό θάλαμο. Ακουσε τη νοσοκόμα να καλεί σε βοήθεια, γενικά, προς κάθε κατεύθυνση. Μπήκε στον θάλαμο και είδε τη νοσοκόμα να κάνει ΚΑΡΠΑ. Η ίδια τον ρώτησε αν ξέρει να κάνει ΚΑΡΠΑ. Τελικά, ο συγκεκριμένος άνθρωπος που νοσηλευόταν εκείνη την ημέρα στο 424, βρέθηκε να τρέχει μέχρι το ισόγειο του νοσοκομείου, από τον τέταρτο όροφο για να βρει κάποιον να βοηθήσει, αλλά «δεν βρήκε κανέναν».



Η απουσία των γιατρών



Σύμφωνα με τα καταγγελόμενα από τον πατέρα, ο χειρουργός που είχε αναλάβει την επέμβαση τις κρίσιμες ώρες μετά την επέμβαση, ασχολήθηκε αποκλειστικά με τη νοσηλεία του αδελφού του στο ίδιο νοσοκομείο, χωρίς να ασχοληθεί μετεγχειρητικά με τον 27χρονο στρατιώτη. Όταν επέστρεψε στο νοσοκομείο, στις 4.30 το απόγευμα, το παιδί είχε ήδη χαθεί.



Αλλος γιατρός που είχε εφημερία, διαπιστώθηκε ότι την ώρα που θα έπρεπε να είναι παρών στο νοσοκομείο, μετείχε σε επιτροπή Απαλλαγών. Και οι τρεις γιατροί και ο αναισθησιολόγος με άμεση σχέση με το χειρουργείο του Νίκου Γκάτση, πρέπει να σημειωθεί, ότι πλέον αποστρατεύτηκαν.



Το νοσοκομείο απέδωσε τον θάνατο του Νίκου Γκάτση σε ρήξη αγγείων από φυσικά αίτια, πράγμα που αντικρούει με το πόρισμά της, αλλά και την μαρτυρική της κατάθεση η ιατροδικαστής της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, Ασπασία Δεληλίγκα, που καταθέτει ότι δεν μπορεί να έχει επέλθει ρήξη αγγείων από φυσικά αίτια ή εξ αιτίας κάποιου κληρονομικού ή άλλου νοσήματος και προσθέτει ότι η αιμορραγία θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί και να αποφευχθεί ο θάνατος.

Η ιατροδικαστής, άλλωστε, στην έκθεσή της, είχε καταλήξει στο συμπερασμα ότι «το πτώμα του Γκάτση Νικολάου του Αριστείδη, ετών 26, φέρει τις ανωτέρω κακώσεις στο πλαίσιο χειρουργικής επέμβασης αντιμετώπισης καρκίνου του θυρεοειδούς. Ο θάνατος οφείλεται σε αιμάτωμα τραχηλικής χώρας, συνεπεία ρήξεως και αιμορραγίας αγγείων της περιοχής».



Στο ίδιο συμπέρασμα είχε ουσιαστικά καταλήξει στην έκθεσή του και ο ιατροδικαστής-τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας Δημήτρης Γαλεντέρης, που είχε διαπιστώσει ότι ο θάνατος του Νίκου Γκάτση είχε επέλθει από εσωτερική αιμορραγία. Ειδικότερα, είχε διαπιστωθεί ότι μία φλέβα ήταν διπλοραμμένη, ενώ είχε κοπεί και αρτηρία, η οποία δεν ήταν καν ραμμένη.





Σύμφωνα με την έκθεση του ιατροδικαστή-τεχνικού συμβούλου της οικογένειας, ο θάνατος του 27χρονου οπλίτη επήλθε από εσωτερική αιμορραγία: διαπιστώθηκε ότι μία φλέβα ήταν διπλοραμμένη, ενώ είχε κοπεί και αρτηρία, που δεν ήταν καν ραμμένη



Η αλλοίωση στο πρακτικό του χειρουργείου



Η ιατροδικαστής κλήθηκε τον περασμένο Απρίλιο, στο πλαίσιο της ανάκρισης για την υπόθεση, να καταθέσει ενώπιον της στρατιωτικής δικαιοσύνης. Τρεις μέρες μετά την κατάθεσή της, προσήλθε αυτοβούλως εκ νέου στην αντεισαγγελέα του Στρατοδικείου Θεσσαλονίκης και ζήτησε να καταθέσει συμπληρωματικά. Η ιατροδικαστής παρέδωσε στη στρατιωτική δικαιοσύνη το πρακτικό του χειρουργείου του Νίκου Γκάτση το οποίο είχε εκείνη στην κατοχή της και είχε διαφορά από εκείνο που είχε στο φάκελο της υπόθεσης η αντεισαγγελέας. Όπως περιγράφει η ιατροδικαστής, μετά την εξέτασή της και αφού είχε διαβάσει εξεταζόμενη το πρακτικό του χειρουργείου, ανέτρεξε στο δικό της αρχείο και διαπίστωσε διαφορές. Ειδικότερα, στο πρακτικό που είχε η ιατροδικαστής αναφερόταν «απολίνωση της προσωπικής φλέβας και δύο τροφοφώρων κλάδων της προσωπικής αρτηρίας», ενώ σε εκείνο που είχε η αντεισαγγελέας αναφερόταν «και απολίνωση δύο τροφοφώρων κλάδων της προσωπικής αρτηρίας», χωρίς να αναγράφονται οι λέξεις «της προσωπικής φλέβας». Η ιατροδικαστής πάντως δεν διατύπωσε εκτίμηση για το τι θα μπορούσε να εξυπηρετήσει η προσθήκη ή η διαγραφή αυτών των λέξεων στο πρακτικό του χειρουργείου.



Το «άλλο χειρουργείο»



Γιατροί που κλήθηκαν για εξηγήσεις από το στρατοδικείο υποστήριξαν ότι την ώρα που ο Νίκος Γκάτσης απείχε λίγα λεπτά από τον θάνατο, βρίσκονταν σε άλλο χειρουργείο, ενώ υποστηρίζουν ότι δεν λειτουργούσε η συσκευή της γραμμής έκτακτης ανάγκης, στην οποία τους καλούσε η βοηθός νοσηλεύτρια και οι άλλο ασθενείς. Όμως, λίγα λεπτά πριν αρχίσουν οι απανωτές κλήσεις για τον 27χρονο στρατιώτη, διαπιστώνεται ότι η γραμμή λειτουργούσε και είχαν απαντήσει σε «άσκοπη κλήση». Η πλευρά της οικογένειας Γκάτση αμφισβητεί ότι έγινε πράγματι το χειρουργείο που επικαλούνται οι γιατροί, μετά από σχετική πληροφορία που είχε ο δικηγόρος της οικογένειας Οθωνας Παπαδόπουλος. Ο τελευταίος, μάλιστα, μετέφερε τη σχετική πληροφορία και στον συνάδελφό του που εκπροσωπεί τον χειρουργό που είχε αναλάβει το παιδί και ήταν επικεφαλής του χειρουργείου, για να πάρει την απάντηση ότι την ίδια πληροφορία είχε και ο δικός του πελάτης.

