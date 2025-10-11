Άγιος Παντελεήμονας: Βίντεο ντοκουμέντο - Η στιγμή που ο 47χρονος ζητά βοήθεια αιμόφυρτος (vid)

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το θρίλερ στον Άγιο Παντελεήμονα, μετά τον εντοπισμό ενός νεκρού άνδρα μέσα στο διαμέρισμα 1ου ορόφου στην οδό Σεράφη που διέμενε μαζί με τον 47χρονο φίλο του, ο οποίος βρέθηκε στο ίδιο σημείο από τους αστυνομικούς, επίσης τραυματισμένος, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Το θύμα, ένας άνδρας 31 ετών, φαίνεται ότι ξυκολοπήθηκε μέχρι θανάτου, ενώ, εντοπίστηκε νεκρός με tie wrap στα χέρια.

Ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ μετέδωσε ένα σοκαριστικό βίντεο από κάμερα ασφαλείας του σούπερ μάρκετ, στο οποίο αναζήτησε βοήθεια ο άνδρας. Στα πλάνα φαίνεται να είναι αιμόφυρτος ενώ φαίνονται και τα tie wrap στα χέρια.

Πάντως, αυτό που προκαλεί αίσθηση και ερευνούν οι Αρχές, είναι ότι ο τραυματίας είχε ακόμα το tie wrap στα χεριά του, προκαλώντας ερωτήματα για το πώς κατάφερε να λυθεί.

Λίγα δευτερόλεπτα πριν φτάσει η Αστυνομία στο σπίτι όπου εκτυλίχθηκε το τραγικό συμβάν, έφτασε η μητέρα του θύματος, που έσπευσε για να δει τι συνέβη.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του τραυματία, 4 αδίστακτοι εισέβαλαν στο διαμέρισμα και τους ξυλοκοπήσαν βάναυσα, ωστόσο, δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης της εξώπορτας, κάτι το οποίο προβληματίζει τα στελέχη του Εγκληματολογικού Τμήματος της Ασφάλειας Αττικής, που δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προηγήθηκε επεισόδιο μεταξύ των 2 ανδρών.

Την ιδία ώρα, όπως αποκαλύπτει το Newsbomb, μέσα στο διαμέρισμα υπήρξε πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών, με την Αστυνομία να εκτιμά πως πρόκειται για κλοπιμαία. Το ένα από τα δύο θύματα, σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων τους στο Newsbomb, εργαζόταν σε οικοδομή.

Όλα αυτά έγιναν σε μία ήσυχη γειτονιά του Αγίου Παντελεήμονα και μία πολυκατοικία που διαμένουν οικογένειες.

