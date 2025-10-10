MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό σε φιλανθρωπικό γκαλά στο Λονδίνο - Δείτε βίντεο

0
Σε φιλανθρωπικό γκαλά στο Λονδίνο έδωσε το «παρών» η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ

Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό σε φιλανθρωπικό γκαλά στο Λονδίνο - Δείτε βίντεο