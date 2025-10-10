MENU
Σοβαρό τροχαίο στην Εθνική στο ύψος του Μαρτίνου: Φορτηγό παρέσυρε ΙΧ - Τραυματίστηκε ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (10/10), στην Εθνική Οδό Λαμίας - Αθηνών, στο ύψος του Μαρτίνου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το ρεπορτάζ του lamianow.gr, φορτηγό - κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες- προσέκρουσε σε I.X, το οποίο ήταν προσωρινά σταθμευμένο στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ).

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το Ι.Χ. να εκτιναχθεί πάνω στο στηθαίο του δρόμου.

1000124951 | Lamianow.gr

Ο οδηγός του I.X, που βρισκόταν μέσα στο όχημα, τραυματίστηκε και χρειάστηκε να διακομιστεί αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης.

1000124946 | Lamianow.gr

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς και η Πυροσβεστική Υπηρεσία από το Κλιμάκιο Αταλάντης για την απομάκρυνση του οχήματος και τον καθαρισμό του οδοστρώματος.

1000124947 | Lamianow.gr

Αξίζει να σημειωθεί ότι διερχόμενοι οδηγοί είχαν ήδη καταφέρει να απεγκλωβίσουν τον τραυματία πριν την άφιξη των πυροσβεστών.

1000124948 | Lamianow.gr

Η Τροχαία διεξάγει προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Πηγή: cnn.gr, lamianow.gr

