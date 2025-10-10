Άγιος Παντελεήμονας: «Βγήκε από την πολυκατοικία με tie wrap στα χέρια και αίματα στο κεφάλι» λένε αυτόπτες μάρτυρες

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το θρίλερ στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου εντοπίστηκαν ένας νεκρός και ένας τραυματίας σε διαμέρισμα το απόγευμα της Παρασκευής (10.10.2025).

Οι αστυνομικοί που μπήκαν λίγο πριν τις 5 το απόγευμα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Σεράφη στον Άγιο Παντελεήμονα, βρέθηκαν μπροστά σε μία αποτρόπαιη σκηνή. Είδαν έναν άνδρα νεκρό και δίπλα του άλλον έναν, ο οποίος ήταν τραυματισμένος.

Ο νεκρός ήταν ένας 31χρονος από την Ουκρανία, ο οποίος είχε πάρα πολλά χτυπήματα στο πρόσωπο, ενώ ο 48χρονος που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο είναι Πολωνός.

Και οι δύο άνδρες ήταν δεμένοι με tie wrap, ενώ ο 48χρονος που μίλησε στους αστυνομικούς υποστήριξε πως 4 άτομα μπήκαν μέσα στο σπίτι και ξεκίνησαν να τους χτυπούν.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν βρέθηκαν ίχνη διάρρηξης του σπιτιού και η αστυνομία εξετάζει αν υπήρχε μεταξύ τους τσακωμός.

Να σημειωθεί πως μέσα στο σπίτι βρέθηκαν πλήθος ηλεκτρικών συσκευών και εξετάζεται αν πρόκειται για προϊόντα που έχουν κλαπεί.

Ιδιοκτήτης καταστήματος, απέναντι από το διαμέρισμα, μιλώντας στο newsit.gr είπε:

«Τα δύο παιδιά είχαν δύο μηχανάκια και διαρκώς τα μαστόρευαν, είναι μικρά τα παιδιά σε ηλικία περίπου 25 με 29, είναι καινούργιοι στην πολυκατοικία, τώρα το καλοκαίρι είχαν έρθει. Κατά τις 5 το απόγευμα βγήκε έξω από την πολυκατοικία με tie wrap στα χέρια, αλλά ήταν κομμένο και γεμάτο αίματα στο κεφάλι, και πήγε να φωνάξει βοήθεια για να πάρουν την αστυνομία. Στο διαμέρισμα ήταν 3 άτομα και η μητέρα του νεκρού που τους βρήκε σε αυτήν την κατάσταση και τους έλυσε, και η γυναίκα βγήκε έξω και έκλαιγε»!

Ιδιοκτήτης σούπερ μάρκετ στην οδό Σεράφη στον Άγιο Παντελεήμονα περιέγραψε τις σοκαριστικές στιγμές:

«Ξαφνικά εμφανίστηκε ο νεαρός σε άθλια κατάσταση, είχε tie wrap στα χέρια, αλλά κομμένα και ένα μεγάλο τραύμα στο κεφάλι του πάνω, μού έλεγε σε σπαστά ελληνικά να πάρω την αστυνομία και την πήρα. Τον νεαρό τον ξέρω, ερχόταν σχεδόν κάθε μέρα και έπαιρνε από το πρωί ως την ώρα που κλείνω μπύρες».

Ο 48χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Κλιμάκιο της Ασφάλειας και των Εγκληματολογικών Ερευνών διεξάγει έρευνες για να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί, αλλά και για να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι άγνωστοι δράστες.

Πηγή: newsit.gr