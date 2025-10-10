Τρίπολη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 13χρονος - Βγαίνει από την Εντατική ο 12χρονος

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 13χρονος που μαχαίρωσε άγρια τον 12χρονο συμμαθητή του στην Τρίπολη.

Ο 13χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή Τρίπολης, συνοδεία του πατέρα του και μετά από 4 ώρες που διήρκεσε η απολογία του, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Σύμφωνα με την ΕΡΤ Τρίπολης ο ανήλικος θα πρέπει να δίνει το παρών σε Αστυνομικό Τμήμα δύο φορές το μήνα και να τον παρακολουθεί παιδοψυχολόγος.

Την ίδια στιγμή, εντός της ημέρας (10/10) αναμένεται να βγει από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» και να μεταφερθεί στη Νευροχειρουργική Κλινική, ο 12χρονος που έπεσε θύμα της βίαιης επίθεσης.

Η εικόνα του, σύμφωνα με τους γιατρούς είναι καλύτερη, αυτό όμως που τους ανησυχεί είναι ένα χτύπημα στο μάτι του παιδιού, το οποίο έχει περιορίσει την όρασή του.

Υπενθυμίζεται ότι το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου έξω από το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Τριπόλεως. Οι μαθητές πιάστηκαν στα χέρια και ο 13χρονος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο 12χρονος, ενώ στο χέρι τραυματίστηκε και ο 13χρονος.

Η αφορμή του αιματηρού επεισοδίου ήταν ασήμαντη. Όπως έχει γίνει γνωστό, ο ένας είπε προσβλητικά λόγια για μια φίλη του άλλου ακολούθησε λογομαχία και γρήγορα η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου.

Πηγή: cnn.gr