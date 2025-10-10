H κόλαση που έζησαν η πρώην σύζυγος και η κόρη του 43χρονου που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του

Δεν χωράει ανθρώπινος νους τα όσα είχε διαπράξει ο 43χρονος Γεωργιανός, σε βάρος της πρώτης συζύγου του και της κόρης του αλλά και της δεύτερης εγκύου συντρόφου του, στην οποία προκάλεσε πάνω από 100 τραύματα με πιρούνι σε σώμα και πρόσωπο.

Συνεχίζει να νοσηλεύεται στο «Αττικόν» η 39χρονη έγκυος, που διανύει τον δεύτερο μήνα κύησης και φέρει τραύματα από πιρούνι από τα οποία κινδύνευσε να χάσει την όρασή της από το ένα μάτι. Παράλληλα, σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για τα βασανιστήρια που έκανε ο ίδιος τόσο στην πρώτη του σύζυγο, όσο και στην κόρη του, η οποία πλέον βρίσκεται στην πατρίδα της την Γεωργία, μακριά από τον κακοποιητικό πατέρα της.

Όπως αποκάλυψε η εκπομπή Live News, ο 43χρονος όταν η κόρη του ήταν 12 ετών, τη κούρεψε γουλί προκειμένου να μην βγαίνει το παιδί από το σπίτι. Τότε το κορίτσια ζήτησε καταφύγιο στο σπίτι μίας γυναίκας για λίγες μέρες. Η γυναίκα αφού μίλησε με τον 43χρονο, ο οποίος την διαβεβαίωσε ότι δεν θα χτυπήσει ξανά την κόρη του, γύρισε την 12χρονη στο σπίτι, όμως ο πατέρας δεν πτοήθηκε και χτύπησε το κοριτσάκι και μπροστά στη γυναίκα.

Η γυναίκα που φιλοξένησε την τότε 12χρονη ανέφερε: «Την είχε χτυπήσει πολύ ο μπαμπάς της και την είχα εγώ στο σπίτι. Της είχε ξυρίσει τα μαλλιά. Με την άδεια της μητέρας της είχε έρθει να μείνει σε μένα. Μου είχε πει ότι την χτύπησε ο μπαμπάς της γιατί είχε φύγει από το σπίτι. Την γύρισα και την χτύπησε και μπροστά μου πολύ. Η μητέρα της με είχε πάρει τηλέφωνο και είχαν έρθει μαζί σπίτι μου “σε παρακαλώ κράτα λίγο το παιδί γιατί δεν την αφήνει να πάει σχολείο και να βγει έξω” μου είχε πει. Το παιδί φαινόταν, είχε χτυπήματα σε μπούτια, χέρια, πρόσωπο.

«Με την πρώτη του γυναίκα είχαν χωρίσει για αρκετό διάστημα, τρία – τέσσερα χρόνια. Είχε πάει η γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, έμενε εκεί αλλά δεν βρήκε δουλειά και γύρισε στην Αθήνα. Εγώ της είχα πει “γιατί γύρισες αν βλέπεις τέτοια συμπεριφορά; Είχε φύγει και είχε ηρεμήσει”. Μετά είχε φύγει και το παιδί από το σπίτι κρυφά», τόνισε οικογενειακή φίλη από το περιβάλλον του 43χρονου.

Όπως περιέγραψε η γυναίκα, ο 43χρονος υποσχέθηκε ότι θα είναι καλός και ότι δεν θα πειράξει ούτε μάνα ούτε κόρη, αρκεί να του επέστρεφε το παιδί σπίτι πράγμα που έγινε. Ωστόσο, ο ίδιος δεν κράτησε την υπόσχεσή του, αφού μόλις αντίκρισε το παιδί του «άρχισε να το χτυπάει με ζώνες, με μπουνιές. Μπαίνω στην μέσα μου λέει φύγε από εκεί, με τραβάει εμένα, παίρνω το παιδί, το παίρνω στο δωμάτιό του, την βγάζω από το παράθυρο, της λέω πήγαινε στην πλατεία. Μετά από τρεις τέσσερις μέρες (η μητέρα της) την έδιωξε».

Τρεις μέρες μετά, η μητέρα της την έστειλε στη γιαγιά της στην Γεωργία και μέχρι σήμερα το κορίτσι έχει ελάχιστη επικοινωνία με τον μπαμπάς της, μέσω μηνυμάτων.

Βίαιος και εθισμένος στο αλκοόλ ήταν ο 43χρονος, σύμφωνα με γείτονές του, που ήξεραν για την προβληματική συμπεριφορά του για χρόνια. Μάλιστα, ακόμη και λίγο πριν επιτεθεί με πιρούνι στην 39χρονη, κάμερες ασφαλείας τον εντόπισαν να πίνει μόνος του 10 μπύρες σε κοντινό ψιλικατζίδικο στην περιοχή όπου μένει.

«Πριν γίνει αυτό που έκανε, ήταν σε ένα ψιλικατζίδικο, είχε πιει δέκα μπύρες και περνάει ένα παιδί να παρκάρει έξω από το ψιλικατζίδικο και του χτυπάει το καπό πίσω και του λέει σήκω και φύγε τώρα μην σε πλακώσω. Εδώ δεν παρκάρεις», είπε αυτόπτης μάρτυρας από τη γειτονιά του 43χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος είχε συλληφθεί στο παρελθόν 12 φορές, μέσα σε 13 χρόνια. Είχε εμπλακεί σε τροχαία με αυτοκίνητα, τα οποία είχε τρακάρει, είχε καταδικαστεί για ληστεία, ενώ αναμένεται να απολογηθεί και για την επίθεση σε βάρος της συντρόφου του.

«Δεν το πιστεύω. Θα τρελαθεί η μάνα του. Χριστέ μου. Αυτός αφού ήταν κρατούμενος, πότε τον άφησαν; Ήταν λίγο άγριος και έπινε αλλά αυτό δεν μπορούσα να το φανταστώ. Αυτός είναι για κρέμασμα», είπε η οικογενειακή φίλη.

Την ίδια ώρα φίλος του 43χρονου κατηγορουμένου είπε στο Live News: «Όταν ενημερώνεις, όλη η γειτονιά, μία, δύο, τρεις, πέντε, πρέπει να συλληφθεί 12 φορές; Όπως καθόμαστε εδώ τώρα, έπαιρνε την στροφή, μουσική τέρμα (…). Πρώτη, δευτέρα, τρίτη, έμπαινε μέσα ‘θέλω μπύρα, θέλω μπύρα’.

25 Αυγούστου τον συλλάβανε εκείνη την ημέρα, κόκκαλο. Για μέθη και γιατί είχε βάλει μέσα το Mercedes, το αυτοκίνητο, το είχε βάλει μέσα στο παρκάκι. Πίσω από το γηπεδάκι που παίζουν τα παιδιά, είχε χτυπήσει 4 αυτοκίνητα και ήθελε να το βάλει μέσα στο πάρκο. Είχε βάλει το αμάξι, προσπαθούσε να το βάλει πάνω, να ανεβεί το κράσπεδο. Λέει ο αξιωματικός εδώ κοίτα είναι κατακόκκινος. Εννοούσε έχει ένα σωρό παραβάσεις».

«Αυτός ήταν μέσα στην πολυκατοικία στο υπόγεια, στα σκαλάκια. Χτύπησε σε έναν φίλο του και ο φίλος δεν του άνοιξε γιατί φοβήθηκε. Μπήκε αυτός μέσα και κρύφτηκε. Ήρθε η αστυνομία, και βγαίνει αυτός μετά κύριος με 2 τσάντες από σούπερ μάρκετ. Εκείνη την ώρα τον έπιασαν και τον ακινητοποίησαν», πρόσθεσε αυτόπτης μάρτυρας, περιγράφοντας τη στιγμή της σύλληψης του άντρα.

Συγγενικό πρόσωπο του 43χρονου, στο σπίτι του οποίο ο άνδρας έψαξε καταφύγιο μετά την επίθεση με το πιρούνι, περιέγραψε τη στιγμή που του χτύπησε το κουδούνι.

«Δεν μου είπε γιατί ήρθε στο σπίτι μου. Μόνο μου ζήτησε να κοιμηθεί εδώ. Αναστατωμένος δεν φαινόταν, αν και τον είδα να έχει πιει λίγο. Τον ρώτησα αν χρειάζεται κάτι, γιατί έπρεπε να φύγω και μου είπε όχι. Την επόμενη ημέρα πήγα στο σούπερ μάρκετ.

Εκεί ένας γνωστός από την γειτονιά του με ενημέρωσε ότι κάτι έγινε με τον 43χρονο και την κοπέλα. Είχε ήδη φύγει από το σπίτι μου και από εκείνη την ώρα δεν τον άφησα να μπει ξανά στο σπίτι μου. Ήρθε μου χτύπησε κατά τις 11 παρά, αλλά δεν του άνοιξα.

Μετά από λίγο άκουσα φωνές έξω από την πολυκατοικία και είδα ότι τον συνέλαβαν. Εγώ την γυναίκα αυτή την είχα δει λίγες φορές, ούτε η μητέρα του την ήξερε καλά. Ούτε για την εγκυμοσύνη ξέραμε. Για την πρώτη του γυναίκα είχα ακούσει πολλά και την είχα δει, καλή και ήσυχη κοπέλα. Είχε πολλά θέματα αυτό το παιδί, αλλά το ότι χτυπούσε τις συντρόφους του δεν το ήξερα», είπε.

Πηγή: newsit.gr