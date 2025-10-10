Πώς θα κινηθούν Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ κατά την 24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών ανακοίνωσε της συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία για τα δρομολόγια των τρένων, συμπεριλαμβανομένου του Προαστιακού της Αθήνας.
Αναμένεται η ανακοίνωση της Hellenic Train για τις ακυρώσεις δρομολογίων, με ενδεχόμενο πραγματοποίησης κάποιων δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.
Μεταξύ 9:00-17:00 αναμένεται να κινηθούν το Μετρό, ο ΗΣΑΠ και το Τραμ την ερχόμενη Τρίτη, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση 9 σωματείων εργαζομένων στην ΣΤΑΣΥ.
Οι αποφάσεις για τα Λεωφορεία αναμένεται να ληφθούν ως την Κυριακή.
Πηγή: iefimerida.gr