Πώς θα κινηθούν Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ κατά την 24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου

Τις αποφάσεις τους για την 24ωρη απεργία που προκήρυξε το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας για την Τρίτη 14 Οκτωβρίου ανακοινώνουν σταδιακά τα συνδικάτα εργαζομένων στις συγκοινωνίες.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών ανακοίνωσε της συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία για τα δρομολόγια των τρένων, συμπεριλαμβανομένου του Προαστιακού της Αθήνας.

Αναμένεται η ανακοίνωση της Hellenic Train για τις ακυρώσεις δρομολογίων, με ενδεχόμενο πραγματοποίησης κάποιων δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.

Μεταξύ 9:00-17:00 αναμένεται να κινηθούν το Μετρό, ο ΗΣΑΠ και το Τραμ την ερχόμενη Τρίτη, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση 9 σωματείων εργαζομένων στην ΣΤΑΣΥ.

Οι αποφάσεις για τα Λεωφορεία αναμένεται να ληφθούν ως την Κυριακή.

Πηγή: iefimerida.gr