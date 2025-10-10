«Έπιασα τη λαβή και πάλευα» - Μαρτυρίες σοκ στη δίκη για την επίθεση με τσεκούρι στην ΔΟΥ Κοζάνης

Τις στιγμές τρόμου που εκτυλίχθηκαν στη ΔΟΥ Κοζάνης, όταν άνδρας με τσεκούρι μπήκε στην υπηρεσία τον Ιούλιο του 2020, περιέγραψαν οι υπάλληλοι της εφορίας.

Ο άντρας με το τσεκούρι εισέβαλε τραυματίζοντας τέσσερις ανθρώπους, ένας εκ των οποίων στη συνέχεια έχασε τη ζωή του, μετά από πολύμηνη νοσηλεία σε ΜΕΘ νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης.

Η υπόθεση εκδικάζεται στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας με τον κατηγορούμενο να δηλώνει ότι αποδέχεται ότι προέβη στις πράξεις αλλά όχι έτσι όπως περιγράφονται στο κατηγορητήριο.

Η συνήγορος υπεράσπισης, που ορίστηκε από το κράτος, ζήτησε να εφαρμοστεί το ελαφρυντικό του «εν βρασμώ ψυχής», με την έννοια της κατάστασης φόρτισης που του δημιουργήθηκε από την άποψη πως αυτοί οι άνθρωποι εκπροσωπούν την εξουσία.

Όπως ανέφερε, σύμφωνα με το e-ptolemenos, το προηγούμενο βράδυ ο κατηγορούμενος έμαθε πως πέθανε ο νεαρός Μάγγος στο Βόλο, ο οποίος χτυπήθηκε από αστυνομικούς και του δημιουργήθηκε δολοφονικό αμόκ για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μία από τις υπαλλήλους που χτυπήθηκε από τον δράστη είπε: «Μου είπε ότι είναι τρελός και τώρα έχει σειρά ο επόμενος».

Άλλη υπάλληλος, που γλίτωσε την τελευταία στιγμή χάρη στην παρέμβαση του διευθυντή της υπηρεσίας, ανέφερε ότι το ένστικτο της σκέψης ότι δεν θα ξαναδεί τα παιδιά της την έκανε θηρίο και πάλεψε για να μη δεχτεί επιπλέον χτυπήματα.

«Έπιασα τη λαβή και πάλευα. Τον χτυπούσα στα πόδια. Αν δεν το έκανα δεν θα ήμουν σήμερα εδώ».

Η τραυματίας υπάλληλος δήλωσε πως δεν γύρισε ποτέ ξανά στην υπηρεσία της και ζήτησε μετάθεση, ενώ ανέφερε πως έμεινε στο σπίτι της σε ακινησία για 3 μήνες καθώς οι γιατροί της έλεγαν πως τα τραύματα ήταν πολύ επικίνδυνα τόσο στο κεφάλι όσο και στην σπονδυλική στήλη.

«Έφαγα τους δικούς σου θα φάω τώρα και τους μπάτσους. Σας άρεσε αυτό που σας έκανα; Τσιράκια του συστήματος», φέρεται να έλεγε ο δράστης στον διευθυντή της ΔΟΥ και τον υπάλληλο καθαριότητας της υπηρεσίας, που τον αφόπλισαν οι οποίοι τον αφόπλισαν.

Όπως είπαν οι μάρτυρες, ο δράστης ήθελε να σκοτώσει.

Άλλη υπάλληλος υποστήριξε ότι ο 45χρονος κρατούσε το τσεκούρι και χτυπούσε όπως ένας ξυλοκόπος ένα κούτσουρο.

Να σημειωθεί ότι ο δράστης έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και επιπλέον 26 χρόνια για τα αδικήματα της απόπειρας δολοφονίας των δύο εργαζομένων που τραυμάτισε και για τα αδικήματα της οπλοχρησίας και οπλοκατοχής.

Η δίκη διεκόπη λόγω παρέλευσης του ωραρίου και θα συνεχιστεί στις Τετάρτη 15 Οκτωβρίου .

