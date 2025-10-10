Φοινικούντα: «Φοβάμαι για τον αιφνίδιο θάνατό μου» - Αυτή είναι η διαθήκη του 68χρονου

Πού αφήνει την περιουσία του ο 68χρονος που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα - Ποιους συγγενείς αφήνει εκτός κληρονομιάς

«Φοβάμαι για τον αιφνίδιο θάνατό μου», φαίνεται πως είχε πει ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ στη Φοινικούντα για να δικαιολογήσει τους λόγους που άλλαξε τη διαθήκη του, τέσσερις μόλις ημέρες πριν τη δολοφονία του.

Ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ στις 2 Οκτωβρίου συνέταξε τη διαθήκη του, που άνοιξε το πρωί της Παρασκευής στο Ειρηνοδικείο Πύλου. «Την ίδια ημέρα κατατέθηκε στον συμβολαιογράφο η μυστική αυτή διαθήκη, αυτό δείχνει έναν πανικό. Επίσης, αρχίζει τη διαθήκη του, αναφέροντας ότι «γράφω αυτή τη διαθήκη για την περίπτωση του αιφνίδιου θανάτου μου, φοβάμαι''», ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας του 68χρονου, Αντώνης Κατσάς.

