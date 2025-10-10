«Την γράφω σε περίπτωση αιφνιδίου θανάτου» - Ο 68χρονος στη Φοινικούντα έκανε νέα διαθήκη 3 μέρες πριν τη δολοφονία

Τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του είχε καταθέσει την καινούργια διαθήκη του ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ που εκτελέστηκε μέσα στη ρεσεψιόν της επιχείρησής του μαζί με τον 62χρονο επιστάτη του το βράδυ της Κυριακής (5.10.25) στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας.

Νέες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα καθώς το άνοιγμα της διαθήκης του 68χρονου σήμερα το πρωί στο ειρηνοδικείο της Πύλου έρχεται να προσθέσει νέα ερωτήματα και να ανοίξει τη βεντάλια των ερευνών και σε άλλες κατευθύνσεις.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Αντώνης Κατσάς, η διαθήκη συντάχθηκε στις 2 Οκτωβρίου του 2025 και κατατέθηκε την ίδια μέρα στον συμβολαιογράφο. «Γράφω αυτή τη διαθήκη για την περίπτωση του αιφνιδίου θανάτου». Ήταν οι πρώτες λέξεις του 68χρονου στο έγγραφο με το οποίο όριζε τα άτομα τα οποία θα κληρονομούσαν την περιουσία του.

«Αυτό δείχνει έναν πανικό αυτού του ανθρώπου. Ο άνθρωπος αυτός φοβόταν ότι κάτι θα συμβεί και μάλιστα πολύ άμεσα», είπε ο δικηγόρος της οικογένειας και συμπληρώνοντας, τόνισε: «Πώς είναι δυνατόν όταν κραυγάζει ο κίνδυνος να μην παίρνεις τα απαραίτητα μέτρα να προφυλαχθείς; Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί».

Η πρώτη διαθήκη του 68χρονου είχε κατατεθεί ένα χρόνο πριν και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 2024 ωστόσο ακόμα δεν είναι γνωστό το περιεχόμενό της καθώς ο 68χρονος με το που κατέθεσε την καινούργια απέσυρε την προγενέστερη.

