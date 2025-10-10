Δώδεκα συλλήψεις σε 13 χρόνια είχε ο Γεωργιανός που κάρφωσε με πιρούνι τη σύζυγό του πάνω από 110 φορές

Βαρύ ποινικό παρελθόν είχε ο 43χρονος Γεωργιανός ο οποίος κακοποίησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του με αποτέλεσμα εκείνη να κινδυνεύει να χάσει την όρασή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 43χρονος είχε συλληφθεί 12 φορές τα τελευταία 13 χρόνια.

Το ποινικό παρελθόν του ξεκίνησε από το 2012 έχοντας έκτοτε απασχολήσει τις αρχές για διάφορα αδικήματα: Από φθορά ξένης ιδιοκτησίας έως απείθεια, κλοπές και έκθεση της ανήλικης κόρης του σε κίνδυνο ενώ τέσσερις φορές είχε συλληφθεί χωρίς δίπλωμα και για επικίνδυνη οδήγηση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες το 2023 είχε υποβάλει αίτημα για εκούσια εισαγωγή σε ψυχιατρικό ίδρυμα λέγοντας ότι σκέφτεται να αυτοκτονήσει.

Από το περιβάλλον του τον περιγράφουν ως «μέθυσο», «βίαιο» και «επικίνδυνο» καθώς, όπως λένε, στο παρελθόν είχε ξυλοκοπήσει την πρώην σύζυγο του και την κόρης οι οποίες έχουν πλέον διαφύγει στο εξωτερικό.

Όπως περιγράφουν οι νοσηλευτές που την επισκέφτηκαν στο θάλαμό της το θύμα έφερε εκατοντάδες πιρουνιές στο πρόσωπο και αν ο ομοεθνής σύντροφός της συνέχιζε θα την είχε σκοτώσει.

Η ίδια φέρεται να είπε στους γιατρούς που την εξέτασαν στα επείγοντα τα ξημερώματα της Τρίτης ότι βγήκε γυμνή στον δρόμο και έτρεχε για να σωθεί.

«Ήταν ένα φρικτό περιστατικό που συναντήσαμε για πρώτη φορά, με πιρούνι, γυναίκα χτυπημένη στο πρόσωπο με εκατοντάδες πιρουνιές. Είναι θαύμα πως γλίτωσε. Ήταν όλο το πρόσωπο χτυπημένη. Πρέπει να τη χτυπούσε με τόσο μίσος ο άνθρωπος αυτός. Ήθελε να τη σκοτώσει μάλλον, να της αφαιρέσει τη ζωή. Πως γλίτωσε είναι θαύμα. Όχι μόνο τα μάτια της, ήταν σε όλο το πρόσωπο, λαιμό και στα χέρια εκατοντάδες σημάδια», περιέγραψε στο protothema.gr ο νοσηλευτής και Γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων στο Αττικό, κ. Γιάννης Πλαγιαννάκος.

