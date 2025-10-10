Τρίπολη: «Βοήθεια, τι κάνεις;» – Βίντεο από τη συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων και την επίθεση με μαχαίρι (vid)

Ανησυχία προκαλούν τα ολοένα αυξανόμενα κρούσματα ωμής βίας μεταξύ ανηλίκων. Με αίμα έλυσαν τις διαφορές τους μαθητές γυμνασίου στην Τρίπολη.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο ένας πρόταξε μαχαίρι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ο ένας στον λαιμό και ο άλλος στο χέρι. Το ένα αγόρι, μάλιστα, μεταφέρθηκε στην Εντατική του Παίδων «Αγία Σοφία». Το βίντεο ντοκουμέντο του STAR «κόβει» την ανάσα.

Στο βίντεο, καταγράφεται η στιγμή που ο ανήλικος δέχεται απανωτές μαχαιριές από τον συμμαθητή του. Σε όλη τη γειτονιά ακούγονται οι κραυγές του, που ζητά βοήθεια και συγγνώμη.

«Του έριξε απανωτές μαχαιριές. Παραλίγο έλειψε να τρυπήσει η καρωτίδα του, στο χιλιοστό δεν τρύπησε. Το έχει τρυπήσει και πίσω από τον αυχένα και στο πλάι δύο μαχαιριές και στο ώμο, το σακάτεψε», ανέφερε ο πατέρας του 12χρονου στο STAR.

«Δεν σταματούσε να το χτυπάει. Βγήκε αιμόφυρτος στον δρόμο και ζητούσε βοήθεια», συμπλήρωσε.

Στο σχόλασμα, οι δύο μαθητές άρχισαν να διαπληκτίζονται. Η κατάσταση ξέφυγε όταν ο ένας έβγαλε μαχαίρι. Ο πατέρας του δεύτερου παιδιού ανέφερε πως «τα παιδιά μετά που σχόλασαν, τσακώθηκαν και κάποιος απ’ τους δύο είχε το μαχαίρι, το χρησιμοποίησαν και οι δύο. Πρώτα ο ένας, μετά ο άλλος».

«Το παιδί είναι σε σταθερή κατάσταση είναι στην Εντατική και περιμένουμε νεότερα, αλλά έχει ένα θέμα με το μάτι του, είναι κλειστό το βλέφαρο και δεν γυρίζει η κόρη του ματιού του», περιγράφει.

