Χρόνος ανάγνωσης 1’

Μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες, η δυτική πλευρά του Παρθενώνα χωρίς σκαλωσιές - Δείτε βίντεο και εικόνες

Μετά από περίπου δύο δεκαετίες, οι Αθηναίοι και οι επισκέπτες της πρωτεύουσας μπορούν να απολαύσουν τη δυτική πλευρά του Παρθενώνα χωρίς σκαλωσιές.

