Μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες, η δυτική πλευρά του Παρθενώνα χωρίς σκαλωσιές - Δείτε βίντεο και εικόνες

Μετά από περίπου δύο δεκαετίες, οι Αθηναίοι και οι επισκέπτες της πρωτεύουσας μπορούν να απολαύσουν τη δυτική πλευρά του Παρθενώνα χωρίς σκαλωσιές.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ.