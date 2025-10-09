Αποκαλύψεις για τον 43χρονο που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο σύζυγό του - «Είναι πολύ επικίνδυνος, πίνει συνέχεια»

Σοκ έχει προκαλέσει το νέο φρικτό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας, με 43χρονο Γεωργιανό να προκαλεί πολλαπλά τραύματα στην έγκυο σύζυγό του με πιρούνι.

Ο 43χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στην 31η ανακρίτρια εντός της ημέρας, ενώ μάρτυρας που γνωρίζει 15 χρόνια τον δράστη, μιλά για έναν πολύ επικίνδυνο άνθρωπο.

Η γυναίκα εισήχθη στο «Αττικόν» με τραύματα από πιρούνι σε θώρακα, πρόσωπο και μάτι. Οι γιατροί προχώρησαν αμέσως σε χειρουργική επέμβαση προκειμένου να σωθεί η όρασή της και ακόμα βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, ενώ δεν έχουν υπάρξει πληροφορίες για κάποια επιπλοκή στην εγκυμοσύνη της.

Ο 43χρονος αναζητήθηκε στα όρια του αυτοφώρου, εντοπίστηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (8/10) και προσήχθη από την ΕΛ.ΑΣ. στο οικείο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας.

Λίγο αργότερα ακολούθησε και τυπικά η σύλληψή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν στο σπίτι του ζευγαριού στα βόρεια προάστια, τα ξημερώματα της Τρίτης (7/10).

«Τον κύριο αυτόν τον ξέρω 15 χρόνια. Είναι πολύ επικίνδυνος λόγω του αλκοόλ, έπινε από την ώρα που ξυπνούσε μέχρι τα ξημερώματα, κάθε μέρα. Δεν δούλευε, έπιανε περιστασιακά δουλειές. Πρόκειται για τη δεύτερη γυναίκα του, είναι έναν χρόνο μαζί του. Τον έχω δει δύο φορές να τη βρίζει στο τηλέφωνο, ''πού είσαι, τι κάνεις, θα σε πλακώσω'' και τέτοια», είπε μάρτυρας.

«Η πρώτη του γυναίκα βρήκε τον τρόπο και ξέφυγε από τα χέρια του, γιατί και αυτή τη χτυπούσε πολύ» πρόσθεσε, ενώ ανέφερε πως ο 43χρονος στο παρελθόν χτυπούσε και την κόρη που είχε από τον πρώτο του γάμο.

