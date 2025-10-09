Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή για 12 μήνες καθηγητής που παρενόχλησε μαθήτρια του κατά την διάρκεια των ιδιαίτερων μαθημάτων τους

Σε 12μηνη φυλάκιση, με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκε εκπαιδευτικός στη Θεσσαλονίκη επειδή παρενόχλησε σεξουαλικά μαθήτρια λυκείου στην οποία παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα.

Ο 40χρονος είχε κατηγορηθεί για σεξουαλική παρενόχληση, ότι δηλαδή έκανε άσεμνες χειρονομίες και προτάσεις γενετήσιου περιεχομένου εις βάρος της μαθήτριας την ώρα που της έκανε ιδιαίτερα μαθήματα στη Θεσσαλονίκη την περίοδο 2020-21.

Ο καθηγητής παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης το οποίο τον έκρινε ένοχο για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Στην απολογία του αρνήθηκε κατηγορηματικά τις πράξεις, κάνοντας λόγο για ψευδείς και ανυπόστατους ισχυρισμούς από την μαθήτρια.

Ο ίδιος είχε καταγγελθεί από μία ακόμη έφηβη στην οποία παρέδιδε μαθήματα, αλλά η περίπτωση αυτή δεν έφτασε στο ακροατήριο.

