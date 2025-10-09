Γνώριμος των αρχών ο 54χρονος με το τσεκούρι σε λεωφορείο της Αθήνας - Το ποινικό του παρελθόν

Γνωστός στις αρχές φαίνεται πως είναι ο 54χρονος άνδρας που μπήκε σε αστικό λεωφορείο και απειλούσε με τσεκούρι τον οδηγό και τους επιβάτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 54χρονος είχε συλληφθεί στο παρελθόν για απόπειρα ληστείας και παράβαση του νόμου περι όπλων, ενώ είχε αποδράσει δύο φορές από το ψυχιατρείο του νοσοκομείου Νίκαιας.

Αναλυτικά:

Στις 17/08/25 συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων στον ΗΣΑΠ Πειραια

στις 22/08/25 απέδρασε από το ψυχιατρείο του νοσοκομείου Νίκαιας

στις 03/09/25 συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων στο Σύνταγμα

στις 09/09/25 απέδρασε από το ψυχιατρείο του νοσοκομείου Νίκαιας

στις 18/09/25 απόπειρα ληστείας σε κατάστημα στον Πειραιά

Ο δράστης περίπου στις 04:15 τα ξημερώματα στις 9 Οκτωβρίου μπήκε σε λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς-Δ. Πλακεντίας κραδένοντας ένα τσεκούρι με το οποίο απείλησε τον οδηγό και τους επιβάτες.

Ο οδηγός, αντέδρασε ψύχραιμα και ενημέρωσε αστυνομικούς που υπηρετούν στην Υποδιεύθυνση Μέτρων Τάξης, πως εντός του λεωφορείου υπάρχει άτομο που ενοχλεί τους επιβάτες.

Στη συνέχεια αστυνομικοί μπήκαν στο λεωφορείο, και σε έρευνα που πραγματοποίησαν στο άτομο που τους υπέδειξε ο οδηγός, εντόπισαν το τσεκούρι μήκους περίπου ενός μέτρου μέσα ένα σακίδιο πλάτης το οποίο είχε επάνω του.

Ο δράστης οδηγήθηκε στο Α.Τ. Ομονοίας βάσει της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ το τσεκούρι κατασχέθηκε.

Πηγή: cnn.gr