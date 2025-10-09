Αργούν ακόμα οι «έξυπνες» κάμερες για τις τροχαίες παραβάσεις - Πόσες λειτουργούν τώρα στην Αττική

Δεν φαίνεται να επαληθεύονται δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών ότι ήδη λειτουργούν οι 41 «έξυπνες» κάμερες σε 17 δήμους της Αττικής, με δυνατότητα εντοπισμού μιας σειράς παραβάσεων του ΚΟΚ που δεν «πιάνουν» οι συμβατικές, όπως χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση ζώνης, παραβίαση του ορίου ταχύτητας κτλ.

Οι εν λόγω κάμερες που τοποθετήθηκαν και μεταδόθηκαν ρεπορτάζ για αυτές, αποτελούν μέρος του έργου της Περιφέρειας Αττικής για την τοποθέτηση συνολικά 388 καμερών καταγραφής παραβίασης ερυθρού σηματοδότη σε κεντρικές διασταυρώσεις, χωρίς άλλες δυνατότητες. Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr