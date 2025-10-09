«Βγήκε στον δρόμο γυμνή μέσα στα αίματα» - Με εκατοντάδες χτυπήματα από πιρούνι στο πρόσωπο η 39χρονη

Γυμνή στους δρόμους βγήκε η 39χρονη έγκυος μετά τα χτυπήματα με πιρούνι που της κατάφερε ο Γεωργιανός σύζυγός της. Η τριών μηνών έγκυος τα ξημερώματα της Τρίτης, 7 Οκτωβρίου, ζητούσε βοήθεια από τους γείτονες.

Είχε δεχθεί τα άγρια χτυπήματα με πιρούνι σε όλο της το πρόσωπο και στα μάτια της. «Ήταν μέσα στα αίματα, το πρόσωπό της είχε σημάδια από πιρούνι παντού και έτρεχαν αίματα», περιγράφει ο γενικός γραμματέας των εργαζομένων του νοσοκομείου Αττικόν για την 39χρονη έγκυο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η 39χρονη υποβλήθηκε χθες σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση και στα δυο της μάτια. «Από το ένα μάτι βλέπει και το άλλο είναι κλειστό», συμπληρώνει ο εργαζόμενος στο νοσοκομείο, τονίζοντας ότι οι γιατροί δίνουν τιτάνια μάχη για να μην χάσει την όρασή της.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το έμβρυο είναι μια χαρά.

Ο σύζυγός της συνελήφθη με ένταλμα σύλληψης για βαριά σκοπούμενη βλάβη σε βαθμό κακουργήματος, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

