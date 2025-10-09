Τατόι: Διασωληνωμένος ο ένας πιλότος μετά την πτώση του αεροσκάφους - Τα σενάρια για το ατύχημα

Σε σοβαρή κατάσταση βρίσκονται οι δύο χειριστές του εκπαιδευτικού αεροσκάφους P2002-JF της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο κατά τη διάρκεια απογείωσης από την αεροπορική βάση Δεκέλειας στο Τατόι, εξήλθε του διαδρόμου και κατέπεσε.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10:52 το πρωί, όταν το αεροσκάφος κατέπεσε λίγο μετά την απογείωση, κατά τη διάρκεια άσκησης για εικονική αναγκαστική προσγείωση και προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της βάσης.

Μέσα στα διαλυμένα συντρίμμια του αεροσκάφους, οι δύο πιλότοι, ένας αντισμήναρχος και ένας σμηναγός της Σχολής Ικάρων αν και τραυματισμένοι, κατάφεραν να βγουν ζωντανοί.

Μάλιστα, πληροφορίες ανέφεραν ότι ο ένας εκ των δύο είχε εγκλωβιστεί για κάποια λεπτά μέσα στην άτρακτο, δίνοντας μάχη για να απεγκλωβιστεί. Αμέσως σήμανε συναγερμός και ασθενοφόρα της Αεροπορίας έσπευσαν στο σημείο, μεταφέροντας τους τραυματίες στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας όπου νοσηλεύονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας αξιωματικός φέρει κρανιοεγκεφαλική κάκωση με αιμάτωμα και έχει διασωληνωθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για προληπτικούς λόγους, ενώ ο δεύτερος έχει υποστεί κάταγμα στη λεκάνη και υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση.

