«Ήταν τρυπημένη με πιρούνι σε όλο το πρόσωπο, δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο»: Σοκαριστική η κακοποίηση της 39χρονης (vid)

Για ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που όμοιό του δεν έχει ξαναδεί, έκανε λόγο ο Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας για τον τραυματισμό 39χρονης εγκύου από τον σύζυγό της με πιρούνι.

Η νεαρή γυναίκα από τη Γεωργία διακομίστηκε στο «Αττικόν» με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και κινδυνεύει να χάσει την όρασή της, ενώ ο δράστης της επίθεσης, ένας 43χρονος άνδρας επίσης από τη Γεωργία, προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα Ψυχικού και στη συνέχεια συνελήφθη και κρατείται.

«Έχουμε δει πολλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας αλλά ποτέ κάτι τέτοιο. Η γυναίκα ήρθε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στην εφημερία του Αττικού νοσοκομείου. Ήταν αιμόφυρτη και τρυπημένη σε όλο το πρόσωπο. Είπε στους γιατρούς ότι ήταν χτυπημένη από τον σύζυγό της και τα μάτια της ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση» είπε αρχικά ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ στο Action24 και συνέχισε:

«Οι γιατροί ειδοποίησαν την αστυνομία. Νοσηλεύεται στη γυναικολογική κλινική με φύλαξη, χθες υποβλήθηκε σε χειρουργεία και δίνει μάχη για να μη χάσει την όρασή της».

Πηγή: ethnos.gr