Τρίπολη: Συμπλοκή μαθητών ηλικίας μόλις 13 ετών με τραύματα από μαχαίρι

Ένα ακόμα σοβαρό περιστατικό με ανήλικους σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην Tρίπολη, όταν δύο ανήλικοι μαθητές φεύγοντας από το σχολείο τους, στο ύψος της οδού Καλαβρύτων διαπληκτίστηκαν αρχικά μεταξύ τους και πάνω στον καβγά ο ένας εξ αυτών έβγαλε μαχαίρι, με το οποίο τραυματίστηκαν τελικά και οι δύο.

Οι δύο ανήλικοι μαθητές μεταφέρθηκαν στο Παναρκαδικό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο τραυματισμός τους. Ο ένας εξ αυτών έχει τραύματα στο χέρι, ενώ ο άλλος έχει μαχαιριές στην τραχηλική χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Τρίπολης, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή των παιδιών κι ο ένας συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Παναρκαδικό νοσοκομείο, ενώ ο άλλος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο των Αθηνών προκειμένου να χειρουργηθεί.

Δικογραφία σε βάρος των γονιών

Η αστυνομία που επιλήφθηκε του συμβάντος έχει σχηματίσει δικογραφία σε βάρος των γονιών και των δύο 13χρονων, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων, ενώ έχει βρεθεί και κατασχεθεί το μαχαίρι με το οποίο τραυματίστηκαν οι ανήλικοι.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης.