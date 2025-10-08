Πάνος Ρούτσι: Πλήθος κόσμου στη συγκέντρωση μετά το τέλος της απεργίας πείνας – «Είναι μέρα νίκης, συνεχίζουμε μέχρι τέλους

«Κερδίσαμε μία μάχη». Αυτή είναι η φράση που λέει και ξανά λέει ο Πάνος Ρούτσι, που έκανε απεργία πείνας επί 23 μέρες προκειμένου να γίνουν δεκτά τα αιτήματά του για την εκταφή του γιου του Ντένις – θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη – τα οποία τελικά πήραν το «πράσινο φως» εχτές Τρίτη (07.10.2025).

Ο Πάνος Ρούτσι, με ρίσκο την ίδια του τη ζωή, βρισκόταν για σχεδόν 1 μήνα στην πλατεία Συντάγματος, ζητώντας να γίνει εκταφή του 22χρονου γιου του που σκοτώθηκε στα Τέμπη το 2023 και να γίνει ταυτοποίηση DNA στη σορό καθώς και τοξικολογικές εξετάσεις. Το πρώτο σκέλος του αιτήματος έγινε δεκτό πριν μερικές μέρες, όμως ο χαροκαμένος πατέρας «συνέχισε τον αγώνα του» όπως ανέφερε, για να «γίνει αποδεκτό το αυτονόητο αίτημά του από την εισαγγελία».

Το βράδυ της Τρίτης η οικογένεια Ρούτσι ενημερώθηκε ότι και το αίτημα των τοξικολογικών έγινε δεκτό και ο Πάνος Ρούτσι κάλεσε τους πολίτες σε νέα συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα, στην καρδιά της Αθήνας.

Αφού ευχαρίστησε όλους όσοι τον στήριξαν, ο Πάνος Ρούτσι σημείωσε ότι ο αγώνας του θα συνεχιστεί. Ευχαρίστησε ακόμα και τους γιατρούς που ήταν δίπλα του και κάλεσε τον κόσμο σε μια συγκέντρωση στις 18:30 στο Σύνταγμα «για να χαρούμε», όπως είπε, αυτήν τη μεγάλη νίκη.

«Η απεργία πείνας σταματάει σήμερα. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που ήταν δίπλα μου αυτές τις 23 μέρες, με τη συμπαράσταση και αυτή η αγάπη που μου δώσανε. Συνεχίζουμε μέχρι τέλους», ανέφερε.

Πλήθος κόσμου έσπευσε στο Σύνταγμα με πανό, πλακάτ και φωτογραφίες του αδικοχαμένου Ντένις Ρούτσι, φωνάζοντας «Πάνο Ρούτσι χάραξες τον δρόμο».

Σε δηλώσεις που έκανε ο ίδιος από την πλατεία Συντάγματος τόνισε συγκινημένος: «Σήμερα είναι μια μέρα χαράς, νίκης. Νικήσαμε μια μάχη, αλλά υπάρχει ένας αγώνας που συνεχίζεται και θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους. Δεν σταματάμε εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που με στήριξε, όλους τους φίλους που απέκτησα, μια οικογένεια τεράστια,, σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, συνεχίζουμε μέχρι τέλους».

«Ευχαριστώ πάρα πολύ το Θεό, τα αγγελάκια μας, που δώσανε δύναμη, θεϊκή ενέργεια και φως. Αυτός ο άνθρωπος εδώ μετά από 23 μέρες να είναι όρθιος. Καταφέραμε ως κοινωνία μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη και έτσι θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους», τόνισε χθες συγκινημένη και η Μιρέλα Ρούτσι, η σύζυγός του που δεν έφυγε στιγμή από το πλευρό του.

Φαναράκια στη μνήμη των 57 θυμάτων των Τεμπών στο Σύνταγμα / EUROKINISSI

Αναβλήθηκε η εκταφή του γιου του

Υπενθυμίζεται, ότι νωρίτερα η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε την αναβολή της προγραμματισμένης για αύριο εκταφής του 22χρονου Ντένις, προκειμένου να οριστεί τεχνικός σύμβουλος από την οικογένεια Ρούτσι.

«Η αυριανή διαδικασία εκταφής αναβλήθηκε. Έχουμε ορίσει δικούς μας συμβούλους, θα συνεννοηθούμε για το πότε θα έρθουν από το εξωτερικό και θα γνωστοποιηθεί νέα ημερομηνία. Δεν εμπιστευόμαστε τίποτα στην Ελλάδα, θέλαμε να είναι από το εξωτερικό από την πρώτη στιγμή της διαδικασίας. Θέλουμε να είναι δικός μας γνώμονας, να γίνει όπως πρέπει και όπως ορίζει ο νόμος η διαδικασία», είπε ο Πάνος Ρούτσι σε δηλώσεις του.

«Τα δείγματα θα σταλούν και αυτά στο εξωτερικό. Δεν γνωρίζω το πότε θα γίνει η διαδικασία, υποθέτω θα μάθουμε σε 2 μέρες. Χτες ήταν μία μεγάλη νίκη, κερδίσαμε μία μάχη αλλά έχουμε μεγάλο δρόμο. Δεν ξέρουμε τι θα σκεφτεί να μας κάνει η κυβέρνηση.

Πάμε σιγά – σιγά γιατί πολλά έχουμε δει αυτά τα 2μιση χρόνια. Επί 23 μέρες βιώνω την κατάσταση αυτή μπροστά στην πόρτα τους. Δεν φανταζόμουν ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει συνείδηση και ανθρωπιά στο να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου, δηλαδή το αυτονόητο. Με το ζόρι δέχτηκαν τα αιτήματά μου μετά από τόσες μέρες», ανέφερε καταλήγοντας.

Πηγή: newsit.gr