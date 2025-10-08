Ηράκλειο: Στο εδώλιο για απόπειρα βιασμού του ανήλικου αδερφού του – Οι εκμυστηρεύσεις του παιδιού στο σχολείο

Για απόπειρα βιασμού σε βάρος ανήλικου αδερφού του στο Ηράκλειο, δικάστηκε ένας 25χρονος την Τετάρτη (08.10.2025). Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η απόπειρα σημειώθηκε σε δύο διαφορετικές χρονικές φάσεις, μέσα στο 2020.

Ο νεαρός βρέθηκε την Τετάρτη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου στο Ηράκλειο, αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της «απόπειρας βιασμού κατ’ εξακολούθηση, της απόπειρας γενετήσιας πράξης μεταξύ συγγενών και της παράβασης του άρθρου 342, παρ. 2 του Ποινικού Κώδικα», η οποία τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών.

Η δίκη διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, με τον 25χρονο κατηγορούμενο να αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Η υπόθεση έφθασε στη Δικαιοσύνη μετά από ενέργειες του σχολείου στο οποίο πήγαινε ο ανήλικος, ο οποίος φέρεται να εκμυστηρεύτηκε την απόπειρα βιασμού του από τον μεγάλο του αδερφό και έτσι διατάχθηκε εισαγγελική έρευνα.

Σύμφωνα με τον συνήγορο του 25χρονου, κ. Σπύρο Βρέντζο, ο εντολέας του αθωώθηκε τόσο για την κατηγορία της απόπειρας βιασμού όσο και για την κατηγορία της απόπειρας γενετήσιας πράξης.

Κρίθηκε ένοχος για την τρίτη κατηγορία για την οποία του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή, υπό τον όρο της παρακολούθησης προγράμματος της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

«Διά της διαδικασίας αποδείχτηκε ότι δεν τελέστηκαν οι πράξεις που αναφέρονται στο κατηγορητήριο και αποσαφηνίστηκαν τα πραγματικά περιστατικά. Προφανώς και είμαστε ικανοποιημένοι από την απόφαση του δικαστηρίου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

