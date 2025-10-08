Δροσιά: «Έβγαλε ένα πιστόλι και τον πυροβόλησε μπροστά μας άλλες τρεις φορές» λέει ο μάρτυρας με τον φακό

Εντοπίστηκε ο μάρτυρας της παρ’ ολίγον στυγερής δολοφονίας στην Δροσιά στις 30/9/2025 και έδωσε αποκαλυπτικές πληροφορίες για το συμβάν στο Live News.

O 29χρονος δράστης φαίνεται ότι «έψαχνε με μανία» τον 38χρονο τον οποίο πυροβόλησε τρεις φορές μπροστά στα μάτια του μάρτυρα.

Σε βίντεο που είχε έρθει στο φως απο την απόπειρα δολοφονίας του 38χρονου στη Δροσιά, φαινόταν πίσω στο βάθος ένας άνθρωπος – μάρτυρας να έχει ανοίξει τον φακό του κινητού του και να προσπαθεί να δει τι ακριβώς συμβαίνει.

Ο μάρτυρας εμφανίστηκε και έδωσε ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για την στιγμή που ο 29χρονος, ο νυν σύντροφος της πρώην γυναίκας του θύματος, επιτέθηκε στον 38χρονο.

Εκείνος περνούσε τυχαία έξω από το σπίτι του 38χρονου, όπως λέει. Άκουσε έναν εκκωφαντικό θόρυβο αλλά δεν έδωσε σημασία. Σταμάτησε όταν άκουσε έναν άνθρωπο να καλεί σε βοήθεια.

Όπως υποστηρίζει ο μάρτυρας: «Άκουσα κάποιον να φωνάζει βοήθεια και έβγαλα αμέσως το κινητό για να βάλω φακό». «Ο δράστης δεν φοβήθηκε καθόλου, ήμασταν τρία άτομα εκεί γύρω ακόμα μία κυρία στο μπαλκόνι». «Πήγε εκεί κοντά, έβγαλε ένα πιστόλι και τον πυροβόλησε μπροστά μας άλλες τρεις φορές».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι πρώτα μίλαγε με το θύμα για να προσπαθήσει να τον βρει καθώς δεν μπορούσε να τον δει ανάμεσα στους θάμνους. Μετά εμφανίστηκε ο δράστης τον οποίο άκουγε να λέει «που είναι;» για να καταφέρει να αποτελειώσει τον 38χρονο.

«Είδα έναν με κουκούλα και φουλάρι μέχρι την μύτη, φαινόντουσαν μόνο τα μάτια του» συμπλήρωσε ο μάρτυρας.

Όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί ο μάρτυρας φοβήθηκε και πήγε κάπου να κρυφτεί. Όταν ο δράστης έφευγε «περπάταγε ήρεμος λες και πήγαινε βόλτα στο Ζάππειο» λέει ο μάρτυρας.

Τέλος, όταν ο δράστης έφυγε, εκείνος πήγε να βοηθήσει τον 38χρονο και περίμενε μαζί του τις πρώτες βοήθειες. «Εκείνος πήρε αμέσως τηλέφωνο την μητέρα του αλλά όταν ήρθε δεν την άφησα να μπει μέσα για ευνόητους λόγους».

«Μας είπε ότι είχε φάει μια σφαίρα στο στήθος, μία στο χέρι και μία στο πόδι» κατέληξε.

Ο 29χρονος δράστης συνελήφθη από την αστυνομία στην Ζάκυνθο το βράδυ της Κυριακής (05.10.2025) για την απόπειρα δολοφονίας του 38χρονου στη Δροσιά Αττικής στις 30 Σεπτεμβρίου.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του βασικού υπόπτου, καθώς το θύμα της απόπειρας δολοφονίας στη Δροσιά τον είχε κατονομάσει από την πρώτη στιγμή.

Ο κατηγορούμενος θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή αύριο Πέμπτη (9/10/2025).

