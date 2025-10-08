Ελληνικό FBI: Εικόνες από εξάρθρωση κυκλώματος που εκμεταλλευόταν αλλοδαπούς εργάτες γης - 13 συλλήψεις

Εικόνες και βίντεο από την επιχείρηση του ελληνικού FBI για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εκμεταλλευόταν αλλοδαπούς εργάτες γης βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν συλληφθεί 13 άτομα, κυρίως από Πακιστάν και Μπαγκλαντές, οι οποίοι εκμεταλλεύονταν πάνω από 100 αλλοδαπούς από Νεπάλ, Ινδία, Πακιστάν, Μπαγκλαντές και άλλων εθνικοτήτων.

Τα μέλη του κυκλώματος λάμβαναν σχεδόν όλο το μεροκάματο του κάθε εργάτη, που έδιναν οι εργοδότες, με αιτιολογία ότι τους έδιναν ένα πιάτο φαγητό, κατάλυμα-τρώγλη για τη διαμονή τους, ρούχα και νερό.

Ανάμεσα στους δράστες ήταν και μια γυναίκα από το Νεπάλ, που εντόπιζε υποψήφια θύματα. Τα μέλη του κυκλώματος προσέλκυαν τα θύματά τους με τη θέαση ψεύτικων βίντεο στο ΤikTok, που απεικόνιζαν ευνοϊκές συνθήκες εργασίας και διαμονή σε ωραία καταλύματα.

Δείτε εικόνες από την επιχείρηση του ελληνικού FBI

