Σοκαριστικό συμβάν ενδοοικογενειακής βίας: Κάρφωσε την έγκυο γυναίκα του με πιρούνι – Κινδυνεύει να χάσει την όρασή της

Ένα άκρως σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε την περασμένη Δευτέρα (06.10.2025), όταν μία έγκυος μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο Αττικόν.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε απόψε (08.10.2025) το Mega και η εκπομπή Live News, η 38χρονη έγκυος, η οποία βρίσκεται στον 3ο μήνα κύησης, τα μεσάνυχτα της Δευτέρας διακομίστηκε στα επείγοντα του Αττικόν με αίματα σε όλο το πρόσωπο και με τραύματα από πιρούνι.

Η γυναίκα ανέφερε πως της επιτέθηκε ο σύζυγός της, με τους γιατρούς να ειδοποιούν την Αστυνομία.

Η 38χρονη υποβλήθηκε σε εγχείρηση στα μάτια και δίνει μάχη για να διατηρήσει την όρασή της, ενώ δεν αντιμετωπίζει κάποιο κίνδυνο το έμβρυο που κυοφορεί.

Οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό του δράστη είναι σε εξέλιξη.

Πηγή: newsit.gr