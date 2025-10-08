Μεσσηνία: Εικόνες από την αιματοβαμμένη ρεσεψιόν του κάμπινγκ

Ένα μπουκέτο λευκά λουλούδια είναι ακουμπισμένα στο γραφείο της ρεσεψιόν του κάμπινγκ στην Φοικινούντα Μεσσηνίας, εκεί όπου βρήκε βίαιο θάνατο ο 68χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης και σε άλλο σημείο ο 60χρονος επιστάτης – ως ελάχιστο φόρο τιμής στα δυο θύματα της τραγωδίας.

Η κάμερα της εκπομπής Live News κατέγραψε τον χώρο του γραφείου όπου έγινε ο πρώτος από τους δυο φόνους στο κάμπινγκ της Μεσσηνίας, το δωμάτιο στο οποίο μπήκε ο δολοφόνος αποφασισμένος να σκοτώσει.

Και η αποψινή (08.10.2025) εκπομπή έφερε στο φως νέες αποκαλύψεις για το σοκαριστικό διπλό φονικό.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο έμπειρος αστυνομικός συντάκτης, Βασίλης Λαμπρόπουλος υπάρχουν πληροφορίες πως η Αστυνομία ίσως έχει βρει ίχνη της μηχανής, με την οποία διέφυγε ο δράστης, και σε ποιον μπορεί να ανήκει.

Με τη δολοφονία και τη διαφυγή του δράστη να διαδραματίζονται σε νυχτερινές ώρες, οι έρευνες των Αρχών εστιάζουν στο να δώσουν απαντήσεις σε όσα συνέβησαν προ της δολοφονίας και τις κινήσεις του δράστη.

Ο ανιψιός του 68χρονου επιχειρηματία ήταν μάρτυρας στη δολοφονία και όπως λέει, είδε τον δράστη να μπαίνει στο κάμπινγκ, να προσπερνά τον επιστάτη και στη συνέχεια να πυροβολεί τον θείο του.

Ο επιστάτης προσπάθησε να διαφύγει από το σημείο, με τον δράστη να τον πυροβολεί.

Δεν είναι ακόμα γνωστό εάν η έκτη σφαίρα, που εν τέλει κατέληξε σε τροχόσπιτο, προοριζόταν για τον ανιψιό του θύματος.

Πηγή: newsit.gr