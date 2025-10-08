Κρήτη: To ξεχασμένο κερί έκανε «στάχτη» δύο ενοικιαζόμενα διαμερίσματα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (08.10.2025) στην πυροσβεστική υπηρεσία Ηρακλείου Κρήτης για φωτιά που ξέσπασε σε κατοικίες στον οικισμό Λέντα...

Σύμφωνα με το creta24.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε σε συγκρότημα δύο ενοικιαζόμενων διαμεριμάτων και επεκτάθηκε σε οικοπεδικό χώρο δίπλα στο κτίριο.

Οι ένοικοι των διαμερισμάτων κατάφεραν να απομακρυνθούν έγκαιρα, χωρίς να κινδυνέψουν.

Οι καπνοί που «έπνιξαν» την περιοχή κινητοποίησαν τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι σχεδόν έσβησαν τις φλόγες πριν φτάσει η Πυροσβεστική.

Για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 9 οχήματα με περισσότερους από 18 πυροσβέστες.

Μάλιστα, σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από αναμμένο κερί που ξέχασε ένοικος μέσα σε ένα από τα δύο διαμερίσματα.

Τα δύο διαμερίσματα κάηκαν ολοσχερώς.

Πηγή: newsit.gr, creta24.gr