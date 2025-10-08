«Ευχαριστώ για την αδιαφορία και τη λάσπη»: Καρφιά της συζύγου του Ρούτσι σε Μητσοτάκη και Άδωνη (vid)

Η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι, Μιρέλα, κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη Για «αδιαφορία, απαξίωση, υποτίμηση» αλλά και λασπολογία, κατηγόρησε η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι, Μιρέλα, τους Κυριάκο Μητσοτάκη και Άδωνη Γεωργιάδη, λίγο μετά το τέλος της απεργίας πείνας του συζύγου της.

Μπορεί τα αιτήματά τους να ικανοποιήθηκαν ωστόσο η κα Ρούτσι επιτέθηκε εμμέσως στον πρωθυπουργό και τον υπουργό Υγείας με αφορμή τη στάση που κράτησαν τις 23 τελευταίες μέρες.



Μιλώντας μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη, η κ. Ρούτσι είπε αρχικά:

"Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά τον κ. Μητσοτάκη που δεν βρήκε ούτε ένα λεπτό μέσα σε αυτές τις 23 μέρες να εκφράσει τη γνώμη του, να πει οτιδήποτε όσον αφορά τον αγώνα του συζύγου μου", ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε και στον Άδωνη Γεωργιάδη:

"Θέλω να ευχαριστήσω και τον υπουργό Υγείας μας, τον κ. Άδωνη Γεωργιάδη, που αντίθετα, μέσα από τόσα προβλήματα που έχει το σύστημα Υγείας στην Ελλάδα, αφιέρωσε πάρα πολύ χρόνο, τηλεοπτικό και μη, για να ρίξει λάσπη και να αμφισβητήσει τον δίκαιο και καθαρό αγώνα του συζύγου μου".