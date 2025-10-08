Όργιο αστυνομικής βίας στην πορεία για την Παλαιστίνη με επιθέσεις κατά των διαδηλωτών (vids)

Απροκάλυπτη επίθεση σε βάρος διαδηλωτών και διαδηλωτριών εξαπέλυσε η ΕΛ.ΑΣ το απόγευμα της Τρίτης (7/10), στην πορεία που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα κατά της γενοκτονίας που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα, στην επέτειο των δύο χρόνων από την έναρξη του πολέμου στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, κατά την ολοκλήρωση της μαζικής και καθόλα ειρηνικής διαδήλωσης και ενώ χιλιάδες κόσμου βρίσκονταν ακόμα επί της Λ. Κηφισίας, επιστρέφοντας από την Ισραηλινή Πρεσβεία -όπου και κατέληξε η πορεία-, δυνάμεις των ΜΑΤ επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά και βάναυσα στο πλήθος και σε μπλοκ πολιτικών οργανώσεων, με ρίψη χημικών και χειροβομβίδων κρότου – λάμψης αλλά και γκλοπ.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τη χτεσινή επίθεση, απεικονίζονται άνδρες των ΜΑΤ να ασκούν αδικαιολόγητη βία, να περικυκλώνουν και να κυνηγούν διαδηλωτές που κινούνται ειρηνικά επί της Λ. Κηφισίας και στη συνέχεια να τους χτυπούν βάναυσα με κάθε τρόπο.

Μια σειρά πολιτικών οργανώσεων και συλλογικοτήτων που συμμετείχαν στην διαδήλωση, κατήγγειλαν το όργιο αστυνομικής καταστολής σε ανακοινώσεις που εξέδωσαν το βράδυ της Τρίτης (7/10), με μία εξ αυτών, το ΚΚΕ (μ-λ), να αναφέρει ότι “ένας διαδηλωτής τραυματίστηκε από τα ΜΑΤ με χτύπημα από γκλομπ στην ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή του κεφαλιού”.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο για την παροχή πρώτων βοηθειών σε χτυπημένους διαδηλωτές, με καταγγελίες να κάνουν λόγο πως η ΕΛ.ΑΣ αρνήθηκε επανειλημμένα την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από το προσωπικό ασθενοφόρου αλλά και από νοσηλευτές που βρίσκονταν στο σημείο.

Παράλληλα, σημειώνεται πως η ατμόσφαιρα στην περιοχή από τα δακρυγόνα και τη ρίψη χημικών αδιάκριτα μέσα στο πλήθος έγινε αποπνικτική ενώ η κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισίας (στην κάθοδο) διεκόπη προσωρινά.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε 19 προσαγωγές διαδηλωτών, οι οποίες μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Αμέσως μετά την προσαγωγή των διαδηλωτών ακολούθησε συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από τη ΓΑΔΑ, για να καταδικάσει την προσαγωγή διαδηλωτών και διαδηλωτριών.

Σήμερα, Τετάρτη (9/10), στις 09:00 έχει προγραμματιστεί νέα συγκέντρωση στα δικαστήρια της Ευελπίδων, με αίτημα την απελευθέρωση των 19 ατόμων.

Σημειώνεται πως η Ελληνική Αστυνομία επέλεξε να επιτεθεί σε μια ιδιαίτερα μαζική διαδήλωση, στην οποία συμμετείχαν άτομα κάθε ηλικίας, αλλά και μια διαδήλωση με ιδιαίτερα συμβολική σημασία, τόσο λόγω των δύο χρόνων από την έναρξη της γενοκτονίας στη Γάζα αλλά και μόλις μία ημέρα μετά την επιστροφή των ακτιβιστών και ακτιβιστριών του Global Sumud Flotilla, που κρατούνταν στις φυλακές του Ισραήλ και κατήγγειλαν την κακομεταχείρισή τους από τις ισραηλινές αρχές.

