Σχολεία σε λυόμενα και σε ισόγεια πολυκατοικιών και αίθουσες με μούχλα - Στους δρόμους γονείς και μαθητές

Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση διαφημίζει το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» για την αναβάθμιση σχολικών κτηρίων, γονείς βγαίνουν στους δρόμους διεκδικώντας ασφαλή σχολικά συγκροτήματα για τα παιδιά τους, θέρμανση για το χειμώνα, που έρχεται και αίθουσες χωρίς μούχλα και υγρασία.

Σήμερα Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, γονείς του δήμου Χανίων Κρήτης θα προβούν σε μαζική κινητοποίηση στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Χανίων για τα προβλήματα στα σχολεία, όπως: Τις σοβαρές ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό (περίπου 400 κενά), τις απαράδεκτες συνθήκες στα ειδικά σχολεία, τη συσσώρευση μαθητών ανά τάξη, αλλά και την ανεπάρκεια των σχολικών υποδομών. Χτες 7 Οκτωβρίου για τους ίδιους λόγους γονείς του δήμου Αχαρνών Αττικής έκαναν παρέμβαση διαμαρτυρίας στο Δημοτικό Συμβούλιο απαιτώντας άμεσες λύσεις.

Χανιά Κρήτης

Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων σχολείων της περιοχής, αναφέρουν ότι «δυστυχώς οι συνθήκες με τις οποίες άνοιξαν τα σχολεία μας και με τις οποίες συνεχίζουν να λειτουργούν σήμερα, την πρώτη βδομάδα του Οκτώβρη και μετά τη β’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, επιβεβαιώνουν τη γνωστή λαϊκή ρήση: «Κάθε φέτος και χειρότερα!». Όπως δηλώνουν οι γονείς από μια πρώτη εικόνα που έχουν από τους Συλλόγους Γονέων και τους εκπαιδευτικούς προκύπτει πως η κατάσταση στα σχολεία είναι εκρηκτική, με τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:

-Η ανακαίνιση – επισκευή – μερεμέτισμα ορισμένων σχολικών κτιρίων αποτελεί σταγόνα στον ωκεανό των πραγματικών αναγκών που ξέρουμε ότι υπάρχουν και τις ζούμε κι εμείς αλλά κυρίως τα παιδιά μας στην καθημερινότητά τους (κοντέινερς, μεταφερόμενα τμήματα, μετατροπή βοηθητικών χώρων και διαδρόμων σε αίθουσες διδασκαλίας, κλπ).



-Τα κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία των Χανίων σήμερα προσεγγίζουν τα 400(!), κυρίως στις ειδικότητες και στην παράλληλη στήριξη. Όπως τις προηγούμενες χρονιές, έτσι και φέτος, κάποιες ειδικότητες θα μείνουν στα χαρτιά. Μάλιστα οι δεύτερες αναθέσεις μαθημάτων πλέον αξιοποιούνται και στην πρωτοβάθμια, μετατρέποντας τους δασκάλους σε μουσικούς, εικαστικούς, ακόμα και σε γυμναστές, προκειμένου να καλυφθούν όπως-όπως κάποιες «τρύπες» διδακτικών ωρών και όχι με κριτήριο την επιστημονική, παιδαγωγική στήριξη που έχουν ανάγκη τα παιδιά μας το 2025.



-Ειδικά στην παράλληλη στήριξη, η εικόνα που έχουμε είναι ότι θα καλυφθεί ένα μέρος μόνο των διαγνώσεων, πολύ μακριά από τις πραγματικές ανάγκες, που χρόνο με τον χρόνο γίνονται μεγαλύτερες.



-Το ολοήμερο στα περισσότερα σχολεία δε λειτουργεί με πλήρως ανεπτυγμένο πρόγραμμα ή όπου αυτό έχει καταστεί εφικτό για ελάχιστα σχολεία δεν αφορά όλους τους μαθητές που έχουν αιτηθεί φοίτηση στο ολοήμερο αλλά κάποιες τάξεις, εξαιτίας ελλείψεων σε εκπαιδευτικούς. Η καθυστέρηση προσθέτει άλλο ένα άγχος στους γονείς με τον οικογενειακό προγραμματισμό να τινάζεται στον αέρα. Φέτος μάλιστα καθιερώνεται και νέος «κόφτης», με την εγκύκλιο που προβλέπει συγκεκριμένα κριτήρια εγγραφής στο ολοήμερο, αποκλείοντας εκατοντάδες παιδιά από αυτό.



-Στα ειδικά σχολεία οι ελλείψεις είναι ακόμα μεγαλύτερες και πιο επώδυνες για γονείς και μαθητές. Δεν υπάρχει πλήρες ωράριο λειτουργίας και το προσωπικό δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες των παιδιών.



-Στα γυμνάσια και στα λύκεια είναι ιδιαίτερα έντονο το πρόβλημα των τμημάτων με 25 και 27 μαθητές, φτάνοντας εκπαιδευτικούς και μαθητές στα όρια των αντοχών τους, υπονομεύοντας ανοιχτά την εκπαιδευτική διαδικασία.

Για όλα αυτά τα ζητήματα καλούν τους γονείς και τους Συλλόγους Γονέων την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου στη 1.30μ.μ. σε μαζική κινητοποίηση στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Σχολεία δήμου Αχαρνών Αττικής

Σοβαρές ελλείψεις και προβλήματα υποδομών καταγράφονται σε σχολεία του Δήμου Αχαρνών, με το 18ο Δημοτικό Σχολείο να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα επικίνδυνων συνθηκών για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Γονείς και εκπαιδευτικοί εκφράζουν την αγωνία τους για την ασφάλεια και την υγιεινή των σχολικών χώρων.

Τα κύρια προβλήματα περιλαμβάνουν:

-Ανεπαρκή θέρμανση και μη λειτουργικά καλοριφέρ

-Ασυντήρητα κλιματιστικά

-Επικίνδυνο και ολισθηρό αύλειο χώρο

-Έλλειψη στεγάστρων στον προαύλιο χώρο

-Εκτεταμένη μούχλα στις αίθουσες

Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις, η δημοτική αρχή δεν έχει προχωρήσει σε ουσιαστικές ενέργειες. Όπως αναφέρουν οι γονείς ο δήμος, επιχειρεί να «αγοράσει χρόνο» με υποσχέσεις χωρίς αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών:

-Από τα 34 δημοτικά σχολεία του Δήμου, τα 5 στεγάζονται εξ ολοκλήρου σε λυόμενα και σε 6 χρησιμοποιούνται επιπλέον αίθουσες λυόμενες

-Από τα 39 νηπιαγωγεία, τα 11 λειτουργούν αποκλειστικά σε λυόμενα και 10 διαθέτουν λυόμενες αίθουσες

-Τρεις μονάδες νηπιαγωγείων στεγάζονται σε ακατάλληλους χώρους, όπως παλιό κατάστημα, πυλωτή πολυκατοικίας ή ισόγειο σπιτιού

-Καθημερινά προβλήματα στο 18ο Δημοτικό Σχολείο

Οι γονείς καταγγέλλουν ότι από τον Μάρτιο του προηγούμενου σχολικού έτους τα καλοριφέρ σε πέντε τάξεις παραμένουν χαλασμένα, ενώ τα κλιματιστικά δεν είχαν καθαριστεί ποτέ. Το προαύλιο είναι επικίνδυνο, οι μπασκέτες παλιές και χωρίς βασικές υποδομές, ενώ η μούχλα στις αίθουσες δεν έχει αντιμετωπιστεί.

Όπως υπογραμμίζουν οι γονείς και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών «Ο Σωκράτης»: «Παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Απαιτούμε σχολεία σύγχρονα, ασφαλή και ανθρώπινα για τα παιδιά μας. Η υγεία και η ασφάλεια των μαθητών δεν μπορούν να θεωρούνται κόστος, αλλά προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Πηγή: ethnos.gr