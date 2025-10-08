Πάνος Ρούτσι: Η πρώτη νίκη και τι αλλάζει πλέον στην υπόθεση των Τεμπών (vid)

Μετά από 23 ημέρες απεργίας πείνας και αντίστασης, επιμονής και αξιοπρέπειας, ο Πάνος Ρούτσι κέρδισε μια νίκη για όλους όσοι ζητούν δικαιοσύνη, διαφάνεια και λογοδοσία.

Για 23 ημέρες η πλατεία Συντάγματος έγινε η «καρδιά» των Τεμπών και όλοι οι πολίτες ένωσαν τις φωνές τους στέλνοντας το μήνυμα ότι η αλήθεια πρέπει να λάμψει στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Το φως νίκησε το σκοτάδι. Ο πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις βλέποντας ότι η υπόθεση πάει να κλείσει χωρίς διαφάνεια και αποδείξεις πήρε την κατάσταση στα χέρια του ακόμα και αν αυτό μπορούσε να στοιχίσει στον ίδιο, με την ίδια του τη ζωή. Στόχος του ήταν να ανάψει το πράσινο φως για τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φανεί κάτω από ποιες συνθήκες πέθανε το μοιραίο βράδυ το παιδί του.

Ο Ρούτσι, με την απόφασή του να ρισκάρει τη ζωή του, υποχρέωσε το κράτος και τη Δικαιοσύνη να σταθούν αντιμέτωποι με τις πράξεις και τις παραλείψεις τους. Η διακοπή της απεργίας πείνας ωστόσο δεν είναι τέλος, αλλά αφετηρία για την αλήθεια. Ο αγώνας του Πάνου Ρούτσι και κατ επέκταση όλων των συγγενών απέδειξε ότι η αλήθεια μπορεί να επιβληθεί, όταν συνοδεύεται από επιμονή, συλλογικότητα και πίστη. Αυτή είναι η πρώτη νίκη και η απόδειξη πως ακόμη και ένας μόνος άνθρωπος μπορεί να ταράξει την ακινησία ενός ολόκληρου συστήματος.

Η έγκριση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας έδωσε την έγκριση για διενέργεια και τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων για τις οποίες έγινε δεκτό το αίτημα εκταφής προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου.

Με αυτή τη διαδικασία η κύρια ανάκριση για τα Τέμπη ανοίγει ξανά, ενώ η δικογραφία που θα σχηματιστεί για τις εκταφές και τις τοξικολογικές εξετάσεις θα είναι ξεχωριστή και θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο όταν ξεκινήσει η δίκη για την υπόθεση. Στην περίπτωση όμως που προκύψουν νέα στοιχεία και ποινικές ευθύνες, τότε θα ακολουθηθεί ξεχωριστή δικαστική πορεία.

«Το φως νίκησε το σκοτάδι»

Η δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας χθες στους εκπροσώπους Τύπου, ανέφερε πως η απεργία του πατέρα του Ντένις σταμάτησε, διότι έγιναν δεκτά όλα τα αιτήματά του και πως οι οικογένειες των θυμάτων θα κληθούν να καταθέσουν προτάσεις για τον διορισμό εμπειρογνωμόνων και ότι θα έχουν τη δυνατότητα να προσλάβουν δικούς τους συμβούλους.

«Σήμερα αποδεικνύεται ότι το φως μπορείς να νικήσει το σκοτάδι. Ένας άνθρωπος με τη δύναμη της ψυχής του, των δικών του ανθρώπων και όλης της κοινωνίας μπορεί να νικήσει τους πιο σκληρούς μηχανισμούς. Σήμερα επιβεβαιώθηκε ότι η συγκάλυψη για να θαφτεί βαθιά η αλήθεια δεν επικράτησε και ανασύρονται οι έρευνες, αλλά και οι μηνύσεις των συγγενών που αφορούν τους λόγους πρόκλησης της πυρόσφαιρας και της φωτιάς στο τρένο. Τους λόγους θανάτου των ανθρώπων που αφαιρέθηκε η ζωή τους στα Τέμπη» ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου από το Σύνταγμα.

Και συνέχισε: «Σήμερα αποδείχθηκε ότι ο αγώνας του Πάνου μπόρεσε να νικήσει εκείνους που ήθελαν να κρύψουν την αλήθεια. Αυτά που διατάχθηκε είναι η ανάσυρση της δικογραφίας 3χιλ. σελίδων με τις παραλείψεις», πρόσθεσε η δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι.

Το «ευχαριστώ» σε όσους ήταν δίπλα του

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο Πάνος Ρούτσι ανακοινώνοντας πως σταματά την απεργία πείνας. «Η απεργία πείνας σταματά σήμερα» ανέφερε συγκεκριμένα και ευχαρίστησε όσους ήταν δίπλα του.

Μάλιστα κάλεσε σε συγκέντρωση σήμερα Τετάρτη (8/10) στις 18:00 στο Σύνταγμα για να γιορτάσει την νίκη του.

Πηγή: ethnos.gr