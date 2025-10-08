Όλες οι αργίες για το σχολικό έτος 2025 - 2026

Ακολουθεί, το ημερολόγιο της νέας σχολικής χρονιάς με τις βασικές σχολικές αργίες, γιορτές και διακοπές το νέο σχολικό έτος 2025- 2026:
Σχολικές αργίες
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 – (Σχολική γιορτή για την 28η Οκτωβρίου)
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025 – Εθνική Επέτειος «ΟΧΙ»
Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 – Επέτειος Πολυτεχνείου (Δεν γίνεται μάθημα ή γίνεται γιορτή)
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 – Εορτή Τριών Ιεραρχών (Δεν γίνεται μάθημα ή γίνεται γιορτή)
Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026 – Καθαρά Δευτέρα
Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 – (Σχολική γιορτή για την 25η Μαρτίου)
Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 – Εθνική Επέτειος Επανάστασης του 1821
Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 – Πρωτομαγιά
Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 – Αγίου Πνεύματος
Διακοπές
Χριστούγεννα: Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025 έως Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026 (Διακοπές Χριστουγέννων)
Πάσχα: Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 έως Κυριακή του Θωμά 19 Απριλίου 2026 (Διακοπές Πάσχα)
Λήξη διδακτικού έτους
Νηπιαγωγεία & Δημοτικά: Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026
Γυμνάσια & Λύκεια: Τρίτη 30 Ιουνίου 2026
Πηγή: newsbomb.gr