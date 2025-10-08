Όλες οι αργίες για το σχολικό έτος 2025 - 2026

Κάντε τον... προγραμματισμό σας.

Ακολουθεί, το ημερολόγιο της νέας σχολικής χρονιάς με τις βασικές σχολικές αργίες, γιορτές και διακοπές το νέο σχολικό έτος 2025- 2026:

Σχολικές αργίες

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 – (Σχολική γιορτή για την 28η Οκτωβρίου)

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025 – Εθνική Επέτειος «ΟΧΙ»

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 – Επέτειος Πολυτεχνείου (Δεν γίνεται μάθημα ή γίνεται γιορτή)

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 – Εορτή Τριών Ιεραρχών (Δεν γίνεται μάθημα ή γίνεται γιορτή)

Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026 – Καθαρά Δευτέρα

Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 – (Σχολική γιορτή για την 25η Μαρτίου)

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 – Εθνική Επέτειος Επανάστασης του 1821

Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 – Πρωτομαγιά

Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 – Αγίου Πνεύματος

Διακοπές

Χριστούγεννα: Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025 έως Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026 (Διακοπές Χριστουγέννων)

Πάσχα: Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 έως Κυριακή του Θωμά 19 Απριλίου 2026 (Διακοπές Πάσχα)

Λήξη διδακτικού έτους

Νηπιαγωγεία & Δημοτικά: Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026

Γυμνάσια & Λύκεια: Τρίτη 30 Ιουνίου 2026

Πηγή: newsbomb.gr