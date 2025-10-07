Πάνος Ρούτσι: Τέλος η απεργία πείνας, δεκτά όλα του τα αιτήματα - «Σήμερα το φως νίκησε το σκοτάδι»

«Σήμερα αποδείχθηκε ότι ο αγώνας του Πάνου μπόρεσε να νικήσει εκείνους που ήθελαν να κρύψουν την αλήθεια», δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου από το Σύνταγμα.

Μετά από 23 μέρες ο Πάνος Ρούτσι ανακοίνωσε ότι σταματάει την απεργία πείνας, καθώς έλαβε τις διαβεβαιώσεις που ήθελε, ότι πρόκειται να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματά του. Είναι μια μεγάλη νίκη για να μάθει τελικά από τι πέθανε το παιδί του, στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Η δικηγόρος του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ανέφερε σε δηλώσεις της πως η απεργία του Πάνου Ρούτσι σταμάτησε, διότι έγιναν δεκτά όλα τα αιτήματά του και πως οι οικογένειες των θυμάτων θα κληθούν να καταθέσουν προτάσεις για τον διορισμό εμπειρογνωμόνων και ότι θα έχουν τη δυνατότητα να προσλάβουν δικούς τους τεχνικούς συμβούλους.

«Σήμερα αποδεικνύεται ότι το φως μπορείς να νικήσει το σκοτάδι. Ένας άνθρωπος με τη δύναμη της ψυχής του, των δικών του ανθρώπων και όλης της κοινωνίας μπορεί να νικήσει τους πιο σκληρούς μηχανισμούς. Σήμερα επιβεβαιώθηκε ότι η συγκάλυψη για να θαφτεί βαθιά η αλήθεια δεν επικράτησε και ανασύρονται οι έρευνες, αλλά και οι μηνύσεις των συγγενών που αφορούν τους λόγους πρόκλησης της πυρόσφαιρας και της φωτιάς στο τρένο. Τους λόγους θανάτου των ανθρώπων που αφαιρέθηκε η ζωή τους στα Τέμπη» ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου από το Σύνταγμα.

Και συνέχισε: «Σήμερα αποδείχθηκε ότι ο αγώνας του Πάνου μπόρεσε να νικήσει εκείνους που ήθελαν να κρύψουν την αλήθεια. Αυτά που διατάχθηκε είναι η ανάσυρση της δικογραφίας 3χιλ. σελίδων με τις παραλείψεις», πρόσθεσε η δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι.

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο Πάνος Ρούτσι ανακοινώνοντας πως σταματά την απεργία πείνας. «Η απεργία πείνας σταματά σήμερα» ανέφερε συγκεκριμένα και ευχαρίστησε όσους ήταν δίπλα του.

Ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος έχει στο πλευρό του όλη την ελληνική κοινωνία, διένυε την 23η μέρα απεργίας πείνας, ζητώντας να γίνει εκταφή και τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του παιδιού του.

Μάλιστα κάλεσε σε συγκέντρωση αύριο Τετάρτη (8/10) στις 18:00 στο Σύνταγμα για να γιορτάσει την νίκη του.

