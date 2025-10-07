Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός στην Αθήνα: Παρέσυρε 13 οχήματα στην Φυλής

Ο οδηγός δεν είχε ούτε δίπλωμα οδήγησης.

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών ένας 52χρονος οδηγός, ο οποίος κινούμενος στην οδό Φυλής, στο κέντρο της Αθήνας, προσέκρουσε σε 13 σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές.

Το συμβάν έγινε την Δευτέρα (6/10) όταν ο εν λόγω οδηγός κινούμενος στο κέντρο της Αθήνας εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε 13 οχήματα. Άμεσα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών προέβησαν στην αλκοολομέτρηση του 52χρονου οδηγού και διαπιστώθηκε ότι βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ με αποτέλεσμα μέτρησης 0,97mg/l.

Επιπρόσθετα, ο 52χρονος δεν κατείχε την απαιτούμενη άδεια ικανότητας οδήγησης και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ethnos.gr