Αγρότες εισέβαλαν στο διοικητήριο Λιβαδειάς: Μεγάλη ένταση με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα (vid)

Σκηνές μεγάλης έντασης επικράτησαν στο Διοικητήριο Λιβαδειάς, με αγρότες να «μπουκάρουν» στην αίθουσα και να περικυκλώνουν τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα.

Ο Κώστας Τσιάρας βρέθηκε στην Λιβαδειά γιατί σήμερα, Τρίτη (7/10/2025) θα παρουσιαζόταν το τοπικό σχέδιο Ανάπτυξης, με τους αγρότες όμως να μην φαίνονται ευχαριστημένοι και να πλησιάζουν επιθετικά τον υπουργό.

Συγκεκριμένα αγρότες από τη Βοιωτία, όπως αναφέρει το TV Star, εισέβαλαν στην αίθουσα και περικύκλωσαν τον υπουργό, ο οποίος καθόταν στην αίθουσα. Οι αγρότες, σχολιάζοντας την τακτική του κ. Τσιάρα, έκαναν λόγο για επιχείρηση διάσπασης του αγροτικού κινήματος.

Μετά το επεισόδιο, οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τη σύσκεψη, για την οποία μάλιστα είχαν πρόσκληση να συμμετάσχουν.

Νωρίτερα, είχαν ξεσπάσει και επεισόδια μεταξύ αγροτών και αστυνομικών πριν την πύλη του διοικητηρίου αφού οι αγρότες είχαν προσυγκεντρωθεί στον κόμβο του Νοσοκομείου και ξεκίνησαν με τα τρακτέρ πορεία προς την αίθουσα της εκδήλωσης.

Μετά από διαπραγμάτευση, επετράπη η στάθμευση τρακτέρ έξω από το διοικητήριο.

Όταν έφτασε όμως ο κ. Τσιάρας, δημιουργήθηκαν νέα επεισόδια, με την αστυνομία να πετάει χημικά προς τους αγρότες οι οποίοι, σύμφωνα με το TV Star, έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και πέρασαν με τα τρακτέρ στο προαύλιο του διοικητηρίου.

