Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόγνωση

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τα μακροπρόθεσμα μετεωρολογικά μοντέλα, η χώρα αναμένεται να περάσει ένα ήπιο φθινόπωρο, με θερμοκρασίες ελαφρώς υψηλότερες από τις μέσες τιμές και χωρίς ακραία φαινόμενα.

Οι προβλέψεις συγκλίνουν στο ότι οι πρώτες αξιόλογες χιονοπτώσεις δεν θα εμφανιστούν πριν από το τέλος του Δεκεμβρίου.

Τα δεδομένα, σύμφωνα με τη σελίδα μετεωρολογικής πρόγνωσης 36 Weather, δείχνουν ότι η περίοδος έως τα Χριστούγεννα θα χαρακτηρίζεται από ήπιες θερμοκρασιακές συνθήκες και περιορισμένα φαινόμενα, ενώ η ψυχρή εισβολή που θα μπορούσε να φέρει χιόνια σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές τοποθετείται χρονικά στο τελευταίο τριήμερο του έτους, από τις 28 Δεκεμβρίου και μετά.

Η εκτίμηση αυτή ταυτίζεται με τις παραδοσιακές προβλέψεις των μερομηνίων, οι οποίες είχαν ήδη αναφερθεί από τον Αύγουστο, τονίζοντας ότι το φθινόπωρο θα είναι ήπιο και ότι τα πρώτα χιόνια θα φτάσουν στη χώρα μετά τα Χριστούγεννα, χωρίς σημαντικά φαινόμενα σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Η γενική εικόνα, όπως υπογραμμίζουν οι ειδικοί, δεν αφήνει περιθώρια για έντονες χειμερινές κακοκαιρίες πριν από το τέλος της χρονιάς, με τα φαινόμενα να περιορίζονται σε ορεινές περιοχές και να έχουν σύντομη διάρκεια.

