Τραγικό τέλος για 24χρονη Ουαλή μετά τις διακοπές της στη Ζάκυνθο: Οι γιατροί την έστελναν σπίτι με αντισταμινικά

Αίσθηση έχει προκαλέσει στη Μεγάλη Βρετανία η υπόθεση του θανάτου μιας 24χρονης Ουαλής, η οποία έφυγε ξαφνικά από τη ζωή λίγες μέρες μετά την επιστροφή της από διακοπές στη Ζάκυνθο.

Η Τζόρτζια Τέιλορ, η οποία εργαζόταν στο Λονδίνο, είχε εισαχθεί εσπευσμένα στις 20 Αυγούστου για νοσηλεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ουαλίας, όπου άφησε την τελευταία της πνοή μια μέρα αργότερα, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η κοπέλα είχε εξεταστεί επανειλημμένα από γιατρούς μέσα στο καλοκαίρι για διάφορα συμπτώματα που παρουσίαζε, ωστόσο οι ειδικοί είχαν αποφανθεί ότι επρόκειτο για αλλεργία και την είχαν στείλει σπίτι.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, όλα ξεκίνησαν τον περασμένο Ιούνιο, όταν η Τέιλορ παρουσίασε εξανθήματα στα δάχτυλα και οι δικοί της τής συνέστησαν να σταματήσει να φοράει δαχτυλίδια, πιστεύοντας ότι μπορεί να έχει κάποια αντίδραση σε αυτά.

Τις εβδομάδες που ακολούθησαν ωστόσο η κατάστασή της επιδεινώθηκε: το πρόσωπό της πρήστηκε και εμφανίστηκε ένα ακόμη εξάνθημα στο χέρι της. Ένας γιατρός που επισκέφθηκε στο Λονδίνο της χορήγησε αντισταμινικά και υδροκορτιζόνη, θεωρώντας ότι επρόκειτο για κάποιου είδους αλλεργία.

Τα συμπτώματα της Τέιλορ όχι μόνο δεν υποχώρησαν, αλλά το πρήξιμο στο πρόσωπό της ήταν τόσο έντονο που χρειάστηκε να απέχει από τη δουλειά της. Λίγες ημέρες αργότερα, πήγε στα επείγοντα με δύσπνοια, όμως οι γιατροί, αφού την υπέβαλαν σε κάποιες απλές εξετάσεις, την έστειλαν πάλι σπίτι με περισσότερα αντισταμινικά.

Στις αρχές Αυγούστου η 24χρονη άρχισε να αισθάνεται καλύτερα. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών στη Ζάκυνθο, ένιωσε ξαφνικά έναν επίμονο πόνο στη δεξιά γάμπα ενώ περπατούσε σε λόφο. Η μητέρα της, Νίκολα, θυμάται πως η κόρη της «σχεδόν δεν μπορούσε να περπατήσει», όμως μετά από μια επίσκεψη σε φαρμακείο, όπου της δόθηκαν παυσίπονα και ιβουπροφαίνη σε μορφή τζελ, ο πόνος υποχώρησε προσωρινά.

Μετά την επιστροφή της στη Μεγάλη Βρετανία, η κοπέλα πήγε εκδρομή στο Worcester με φίλους και ο πόνος επέστρεψε πιο έντονος. Στις 20 Αυγούστου έκλεισε ραντεβού για φυσικοθεραπεία, αλλά λίγο μετά έστειλε μήνυμα στη μητέρα της, λέγοντας πως δεν αισθανόταν καλά και έπρεπε να πάει στο νοσοκομείο. «Φτάσαμε στο νοσοκομείο και μετά όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα», περιγράφει η μητέρα της, συγκλονισμένη.

Λίγες ώρες μετά την εισαγωγή της, η 24χρονη πέθανε. Η αιτία θανάτου της δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη, σύμφωνα με την Daily Mail.

Οι γονείς της αδικοχαμένης κοπέλας, Νίκολα και Τζον Τέιλορ, μιλούν για «αδιανόητο πόνο» και δηλώνουν πως ακόμη δεν μπορούν να πιστέψουν τι συνέβη. «Κάθε πρωί ξυπνάμε και λέμε ‘πώς έγινε αυτό;’», λένε. Ο αδελφός της, Τζο, την περιγράφει ως ένα άτομο γεμάτο ενέργεια, που όλοι αγαπούσαν.

Η Τζόρτζια είχε αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ με πτυχίο στο Business and Consumer Marketing και εργαζόταν στη Dow Jones στο Λονδίνο, έπειτα από επιτυχημένη πρακτική εκεί το 2021. Δυναμική, δραστήρια και γεμάτη φιλοδοξίες, είχε τρέξει στον Μαραθώνιο του Λονδίνου για να τιμήσει τη μνήμη του παππού της.

«Ήταν πάντα τόσο χαρούμενη, με ένα μεταδοτικό γέλιο που φώτιζε το δωμάτιο και φίλους παντού γύρω της – σαν μαγνήτης», λέει η μητέρα της. Περισσότερα από 900 άτομα παρευρέθηκαν στην κηδεία της στις 25 Σεπτεμβρίου, ενώ η οικογένεια δημιούργησε μια σελίδα συγκέντρωσης δωρεών για φιλανθρωπικό σκοπό στη μνήμη της.

