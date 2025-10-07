Καθηγητής στη Χίο κατηγορείται ότι αυτοϊκανοποιούνταν μπροστά σε συναδέλφους του - «Περίεργη συμπεριφορά»

Οργή και μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει η δράση ενός καθηγητή στη Χίο ο οποίος κατηγορείται πως αυνανιζόταν μπροστά σε γυναίκες συναδέλφους του, εντός του σχολείου όπου εργάζονταν.

Συνολικά 3 καθηγήτριες τον κατήγγειλαν για αυτή την ανάρμοστη συμπεριφορά. Τα περιστατικά έγιναν αρχικά σε σχολείο του Βροντάδου και στη συνέχεια σε σχολείο της πόλης της Χίου.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού έθεσε τον καθηγητή σε αναγκαστική άδεια άνευ αποδοχών για έναν μήνα και διέταξε ΕΔΕ για να γίνει η απαραίτητη ενέργεια.

Την ίδια στιγμή, μαθήτρια σχολείου, με επιστολή της προς τη Διεύθυνση, κατήγγειλε τον συγκεκριμένο καθηγητή για «περίεργη και ανάρμοστη συμπεριφορά» ζητώντας να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας για τους μαθητές.

Μετά την παραπομπή του στο πειθαρχικό συμβούλιο της εκπαίδευσης, αποφασίστηκε και η οριστική απαλλαγή του από τα καθήκοντά του. «Ήταν ακαριαίο και απολύτως αναγκαίο», σχολίασε το Υπουργείο Παιδείας για το περιστατικό, δείχνοντας την μηδενική ανοχή που υπάρχει για τέτοιου είδους περιστατικά.

Η ΕΔΕ αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες, ενώ η ποινική διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

