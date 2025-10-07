Συνελήφθησαν νοσηλεύτριες στο «Αττικόν» - Χορήγησαν λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη και υπέστη αλλεργικό επεισόδιο

Ένα ακόμη περιστατικό με λάθος χορήγηση φαρμάκου σημειώθηκε αυτή τη φορά στο Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν».

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, το περιστατικό έγινε την περασμένη Κυριακή, όταν δύο νοσηλεύτριες, ηλικίας 48 και 55 ετών, χορήγησαν αντιβιοτικό σε 22χρονη ασθενή, το οποίο δεν έπρεπε να λάβει.

Η νεαρή ασθενή υπέστη αλλεργικό επεισόδιο με αποτέλεσμα να συλληφθούν οι δύο νοσηλεύτριες.

Στην ασθενή δόθηκε εντολή για ιατροδικαστική εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας της.

Μετά από εντολή εισαγγελέα οι δύο συλληφθείσες αφέθηκαν ελεύθερες.

Αυτό είναι το δεύτερο περιστατικό που αφορά χορήγηση λάθος φαρμακευτικής ουσίας σε 28χρονη εγκύου που έχασε τη ζωή της. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, το θύμα υπέστη αναφυλακτικό σοκ, το οποίο απαιτεί άμεση παρέμβαση, με μοναδική θεραπεία την αδρεναλίνη. Σύμφωνα με έγγραφα που έρχονται στο φως, η άτυχη έγκυος δεν έλαβε αδρεναλίνη την κρίσιμη για την ζωή της στιγμή, αλλά κορτιζόνη.

Για την υπόθεση της Άρτας παρενέβη ο εισαγγελέας και οι αρμόδιες υπηρεσίες προέβησαν σε νεκροψία μετά τη εκταφή.

Πηγή: iefimerida.gr