Δολοφονία Λυγγερίδη: Δικογραφία σε βάρος 16χρονου για προσβολή μνήμης νεκρού και απειλή κατά της μητέρας του αστυνομικού

Στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή υποβλήθηκε η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του 16χρονου, στο πλαίσιο της δολοφονίας Λυγγερίδη

Ταυτοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος 16χρονος Έλληνας, ο οποίος κατηγορείται για απειλή και προσβολή μνήμης του Γιώργου Λυγγερίδη.

Ειδικότερα, η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε μετά από υβριστική ανάρτηση στα social media σε βάρος του δολοφονηθέντος αστυνομικού, ενώ παράλληλα άλλος χρήστης διαφορετικού μέσου κοινωνικής δικτύωσης προχώρησε σε ανάρτηση με απειλητικό περιεχόμενο σε λογαριασμό που διατηρεί η μητέρα του αστυνομικού.

Τα περιστατικά αυτά τέθηκαν υπόψιν της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προς εξακρίβωση των στοιχείων των εμπλεκομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, προχώρησε στην ανάλυση δεδομένων που έλαβε από τη διαχειρίστρια εταιρεία του δεύτερου μέσου κοινωνικής δικτύωσης, μέσω της οποίας προέκυψαν τα στοιχεία του κατηγορουμένου.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: thetoc.gr