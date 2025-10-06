Πάνος Ρούτσι: Καταγγελία Κωνσταντοπούλου για παραβιάσεις και παρακολούθηση στο σπίτι του

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και δικηγόρος του απεργού πείνας έκανε λόγο για παραβίαση της οικίας του πελάτη της στη Θεσσαλονίκη και παρακολούθηση της οικογένειας από ύποπτο όχημα.

Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και συνήγορος του Πάνου Ρούτσι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, με αφορμή τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις για τον κρατούμενο πατέρα που βρίσκεται σε απεργία πείνας.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε, ο γιος του Πάνου Ρούτσι στη Θεσσαλονίκη διαπίστωσε χθες παραβίαση και απόπειρα παραβίασης στο σπίτι της οικογένειας, τόσο από την πόρτα όσο και από το παράθυρο. Η Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για στοχευμένη ενέργεια που έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους συγγενείς του κρατούμενου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέφερε επίσης πως ένα συγκεκριμένο όχημα φέρεται να παρακολουθούσε διακριτικά την οικογένεια Ρούτσι το τελευταίο διάστημα. Όπως είπε, πρόκειται για ένα γεγονός που «δεν μπορεί να αγνοηθεί» και συνδέεται με ένα κλίμα πίεσης και εκφοβισμού.

Η ίδια δήλωσε πως θα αποστείλει εξώδικη διαμαρτυρία προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Γιώργο Φλωρίδη, ζητώντας να διερευνηθούν άμεσα οι καταγγελίες και να διασφαλιστεί η ασφάλεια της οικογένειας.

«Ο γιος του Πάνου Ρούτσι, μόλις χθες, διαπίστωσε παραβιάσεις και απόπειρα παραβίασης του σπιτιού του στη Θεσσαλονίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου, προσθέτοντας πως η οικογένεια βρίσκεται υπό ψυχολογική πίεση.

«Δεν είναι δυνατόν, μέσα σε αυτή τη δοκιμασία, να βρίσκεται ξανά στο στόχαστρο μια μάνα που πρέπει να επιλέξει αν θα μείνει στο πλευρό του συζύγου της ή θα στηρίξει το παιδί της», σημείωσε με ένταση.

Κλείνοντας, τόνισε: «Θέλω να το καταγγείλω με όλη τη δύναμη της φωνής μου. Δεν είμαστε χθεσινοί. Ξέρουμε πώς λειτουργούν τέτοιοι μηχανισμοί».

