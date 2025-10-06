Τραγωδία στον Έβρο: Βρέφος 11 μηνών ξεψύχησε στο νοσοκομείο

Ένα βρέφος μόλις 11 μηνών άφησε την τελευταία του πνοή στο Νοσοκομείο του Διδυμοτείχου. Το βρέφος έχασε τη ζωή του το βράδυ της Κυριακής (6.10.2025), ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του evros-news.gr έφτασε νεκρό στο νοσοκομείο Διδυμότειχου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, από το Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας όπου είχε μεταφερθεί αρχικά σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Οι γιατροί του νοσοκομείου που είχαν ενημερωθεί από το Κέντρο Υγείας, ξεκίνησαν άμεσα προσπάθειες ανάνηψης που διήρκησαν 50 λεπτά χωρίς δυστυχώς κανένα αποτέλεσμα.

Η οικογένεια του μωρού είναι Ρομά και το μωρό έμενε με τον παππού και τη γιαγιά του, ενώ αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Είχε μεταφερθεί και άλλες φορές στο Κέντρο Υγείας και το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα διαπιστωθούν από την νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.