Συνέλαβαν στη Ζάκυνθο 29χρονο για την αποπειρα δολοφονίας του 38χρονου στη Δροσιά

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 29χρονου στη Ζάκυνθο, ο οποίος, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, είναι το άτομο που πυροβόλησε τον 38χρονο στον Άγιο Στέφανο.

Το θύμα είχε καταθέσει στους αστυνομικούς ότι αναγνώρισε τον άνδρα που τον πυροβόλησε. Οι αρχές προσπαθούν τώρα να διαπιστώσουν πώς ο φερόμενος δράστης έφτασε και αποχώρησε από το σημείο της επίθεσης.

Ο 29χρονος αρνείται τα πάντα, υποστηρίζοντας πως την ημέρα της επίθεσης εργαζόταν σε κουζίνα εστιατορίου στη Ζάκυνθο και υποστηρίζει ότι διαθέτει μάρτυρες που μπορούν να επιβεβαιώσουν το άλλοθί του.

Υπενθυμίζεται ότι ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στον 38χρονο και μόλις αυτός βγήκε από το σπίτι, τον πλησίασε και τον πυροβόλησε τέσσερις φορές.

Ο άνδρας τραυματίστηκε στο πόδι και στο θώρακα, ενώ στο σημείο βρέθηκαν τρεις κάλυκες.

Ο 38χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα από τον Άγιο Στέφανο στο νοσοκομείο "Ερυθρός Σταυρός".

"Το πρωί κατά τις 6:30 ακούσαμε έναν κρότο. Μετά από λίγη ώρα ακούσαμε κάποιον να φωνάζει "βοήθεια με πυροβόλησαν”. Ακουγόταν ένας άνθρωπος αλλά ήταν μέσα στους θάμνους. Βγήκε μια γυναίκα απ’ το σπίτι, πάλι προσπαθούσαμε να εντοπίσουμε πού είναι.

Ξαφνικά βγήκε ένας άνδρας με μαύρα ρούχα, μαύρη κουκούλα, καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και μας ρώτησε "πού είναι;”. Υποθέσαμε ότι είναι γείτονας, του είπαμε "κάπου εκεί στους θάμνους”. Αυτός πήγε εκεί, έβγαλε ένα πιστόλι και τον πυροβόλησε άλλες τρεις – τέσσερις φορές.

Συνολικά τον πυροβόλησε σίγουρα 4-5 φορές. Όταν μπήκαμε με τους αστυνομικούς βρήκαμε έναν άνθρωπο μέσα στους θάμνους. Είχε τις αισθήσεις του, έλεγε ότι τον πυροβόλησαν στο στήθος και στο πόδι. Ο δράστης έφυγε περπατώντας και χαλαρά" δήλωσε μάρτυρας.

