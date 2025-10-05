Κύμα κακοκαιρίας από τη Δευτέρα: «Βουτιά» έως 8 βαθμούς κάνει ο υδράργυρος - Πού θα «χτυπήσει»

Νέο κύμα κακοκαιρίας έρχεται από την Ιταλία και αναμένεται να χτυπήσει τη χώρα μας από τη Δευτέρα (6/10) με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας έως και 8 βαθμούς.

Το νέο κύμα κακοκαιρίας που οι Ιταλοί ονόμασαν «Barbara» σύμφωνα με το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θα επηρεάσει τον καιρό της χώρας μας από τη νύχτα της Κυριακής 5/10 προς Δευτέρα 6/10 έως την Τετάρτη 8/10.

Αιτία θα είναι ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα προσεγγίσει τον Ελληνικό χώρο από βορειοδυτικά, με το ψυχρό του μέτωπο να διασχίζει τη χώρα έως το μεσημέρι της Τρίτης 07/10. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr τα κυριότερα χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι:

Οι ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Τρίτης 7/10

Η ενίσχυση των ανέμων, οι οποίοι τη Δευτέρα 6/10 και την Τρίτη 7/10 στα πελάγη θα φτάνουν κατά τόπους τα 6-7 μποφόρ

Η πτώση της θερμοκρασίας την Τρίτη 7/10 σε σχέση με τα επίπεδα της Δευτέρας 6/10

Η ΕΜΥ προειδοποιεί για κατά τόπους έντονες βροχές και καταιγίδες τη Δευτέρα (6/10) στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά μέχρι αργά το απόγευμα και στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη καθώς και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα.

Κολυδάς: Βροχές και καταιγίδες σε σχεδόν όλη τη χώρα

Όπως προβλέπει ο Θεόδωρος Κολυδάς σε νέα του ανάρτηση, από το απόγευμα προς το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση από τα βορειοδυτικά με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες αύριο, Δευτέρα θα επηρεάσουν σχεδόν όλη τη χώρα.

«Το χαμηλό που οι Ιταλοί το ονόμασαν #Barbara δεν θα μας επηρεάσει με τον ίδιο τρόπο όπως την Ιταλία, καθώς τα προβλεπόμενα ύψη βροχής δεν θα είναι πολύ υψηλά», σημειώνει ο ίδιος.

Τσατραφύλλιας: Από τον κόλπο της Γένοβας έρχεται η BARBARA

Την ίδια ώρα, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για «χαμηλό με την κωδική ονομασία "BARBARA"» που «φτάνει και στη χώρα μας από τον κόλπο της Γένοβας», κάνοντας λόγο για 48ωρο με βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις βοριάδες, πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Όπως σημειώνει ο ίδιος, «πρόκειται για μία κλασσική για την εποχή μεταβολή του καιρού η οποία θα σαρώσει τη χώρα μας από τα δυτικά στα ανατολικά και είναι περισσότερο ευεργετική παρά επικίνδυνη».

Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, οι περιοχές που θα δεχτούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής και θέλουν ιδιαίτερη προσοχή είναι:

Τη Δευτέρα: Δυτική Ελλάδα, τα Χανιά, η Μακεδονία, η Θρακή και τα νησιά του βορείου Αιγαίου.

Την Τρίτη: Θράκη, νησιά βορείου και ανατολικού Αιγαίου, βόρειες κυκλαδες και Δωδεκάνησα.

Προβλέπει ακόμη ότι η θερμοκρασία θα πέσει μέχρι την Τετάρτη μέχρι 8 βαθμούς.

Το μεσημέρι θα βρεθεί κοντά στους 20 βαθμούς. Το κρύο θα είναι αισθητό νωρίς το πρωί και το βράδυ ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα όπου θα έχουμε μονοψήφιες τιμές.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη οι βοριάδες στο Ιόνιο και οι δυτικοί άνεμοι στο νότιο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Πηγή: cnn.gr