Μεσσηνία: Διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στην Φοινικούντα - Νεκροί ο ιδιοκτήτης και ο επιστάτης

Άγρια διπλή δολοφονία με θύματα δύο άνδρες, αποκαλύφθηκε το βράδυ της Κυριακής (5/10), σε κάμπινγκ στην περιοχή Φοινικούντα στην Μεσσηνία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άνδρες, ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και ένας φίλος του– έχασαν τη ζωή τους.

Αναλυτικότερα ένας άνδρας, ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και κάτοικος της περιοχής ηλικίας περίπου 70 ετών, βρέθηκε νεκρός στη ρεσεψιόν της επιχείρησης που διατηρούσε.

Λίγα μέτρα πιο πέρα εντοπίστηκε νεκρός και ο επιστάτης του κάμπινγκ, φίλος του ιδιοκτήτη, ο οποίος φαίνεται πως προσπάθησε να διαφύγει.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως οι δύο άνδρες δολοφονήθηκαν με πυροβολισμό.

Στο σημείο καταφτάνουν αστυνομικοί της Ασφάλειας Καλαμάτας, οι οποίοι αναμένεται να αναζητήσουν τους δράστες της διπλής δολοφονίας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι προ δεκαημέρου άγνωστοι είχαν εκφοβίσει και ξυλοκοπήσει τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

