Θάνατος εγκύου στην Άρτα: «Δεν γνωρίζουμε ποια αντιβίωση έλαβε» - Αύριο η νεκροψία

Η σορός της 28χρονης εγκύου που απεβίωσε στο νοσοκομείο Άρτας μετά από αναφυλακτικό σοκ, εκτάφηκε χθες (04/10).

Η οικογένεια της νεαρής μητέρας αναζητά απαντήσεις για τις πραγματικές συνθήκες του θανάτου της και διερευνά εάν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ανταποκρίθηκε σωστά και έγκαιρα στη διαχείριση της κατάστασης.

Η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό της 28χρονης έχει προγραμματιστεί για αύριο, με σκοπό να διαλευκανθούν τα αίτια που οδήγησαν στη μοιραία απώλεια.

Η δικηγόρος της 28χρονης δήλωσε στο STAR σχετικά με το περιστατικό: «Δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποια ακριβώς αντιβίωση έλαβε η Σπυριδούλα, καθότι το πιστοποιητικό θανάτου είναι ελλιπέστατο. Ξεκάθαρα από τα πραγματικά περιστατικά, προκύπτει ότι από τη χορήγηση των σκευασμάτων, παρουσιάστηκε αυτή η αλλεργική αντίδραση, η οποία θα ήταν ευκόλως αντιμετωπίσιμη με μια ένεση αδρεναλίνης από τους γιατρούς του νοσοκομείου, πράγμα που δεν έγινε. Άρα η αμέλεια είναι δεδομένη για την οικογένεια».

Παράλληλα, η Διοίκηση του Νοσοκομείου Άρτας διέταξε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), με στόχο τη διαλεύκανση των αιτίων του θανάτου της 28χρονης, η οποία έχασε τη ζωή της όντας στις πρώτες εβδομάδες της κύησης.

Στο πλαίσιο αυτής της ΕΔΕ, η οποία ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, θα εξεταστούν όλες οι παράμετροι που σχετίζονται με τις συνθήκες χορήγησης της αντιβίωσης, η οποία προκάλεσε το αλλεργικό σοκ.

Πηγή: ethnos.gr