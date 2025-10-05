Συνελήφθη 29χρονος για την απόπειρα δολοφονίας του 38χρονου στον Άγιο Στέφανο - Η υπό άκρα μυστικότητα επιχείρηση στη Ζάκυνθο

Υπό άκρα μυστικότητα, στελέχη της Ασφάλειας Αττικης και του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Διονύσου, που ταξίδεψαν στην Ζάκυνθο, εντόπισαν και πέρασαν χειροπέδες στον 29χρονο φερόμενο δράστη της σοκαριστικής απόπειρας δολοφονίας σε βάρος 38χρονου, τις πρώτες πρωινές ώρες στις 30 Σεπτεμβρίου, την στιγμή που έβγαινε από το σπίτι του στον Άγιο Στέφανο.

Πρόκειται για 29χρονο Έλληνα, μάγειρα, ο οποίος είχε συνάψει ερωτική σχέση με την πρώην σύντροφο του 38χρονου, μία γυναίκα από τη Ρουμανία, με την οποία το θύμα είχε αποκτήσει ένα παιδί.

Ο συλληφθείς, για τον οποίο εκδόθηκε σχετικό ένταλμα, φέρεται να αναγνωρίστηκε από το θύμα, το οποίο εξακολουθεί να νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του ωστόσο υπάρχουν φόβοι ότι ίσως αποκτήσει κάποια αναπηρία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ήδη έχει οδηγηθεί στο τμήμα ασφαλείας που διεξάγει την προανάκριση και αύριο αναμένεται να περάσει το κατώφλι του εισαγγελέα.

