Απόπειρα βιασμού στην Αργυρούπολη: «Πήγε να ψωνίσει και της επιτέθηκε, της έσκισε την μπλούζα», λέει ο σύζυγος 59χρονης

Σοκ έχει προκαλέσει στην Αργυρούπολη ένα νέο περιστατικό απόπειρας βιασμού, με θύμα μια 59χρονη γυναίκα, την οποία φέρεται να επιτέθηκε νεαρός άνδρας έξω από το σπίτι της.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο δράστης την πλησίασε αιφνιδιαστικά, της έσκισε τη μπλούζα και, όπως καταγγέλλει το θύμα, κατέβασε το παντελόνι του επιχειρώντας να τη βιάσει. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Ο σύζυγος της 59χρονης περιέγραψε στην εκπομπή του MEGA, τη στιγμή της επίθεσης:

«Πήγε η γυναίκα απέναντι να ψωνίσει, στο γυρισμό εδώ την βάλανε στην πόρτα μέσα, της επιτέθηκε ο άλλος από πίσω, την τράβηξε κάτω, την καβάλησε από πάνω, της έσκισε την μπλούζα, της κατέβασε το παντελόνι μέχρι τα γόνατα κάτω και πήγε για απόπειρα βιασμού».

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής βρίσκονται σε κατάσταση ανησυχίας.

Πηγή: iefimerida.gr